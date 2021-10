Pietro Lombardi: Als ihm DAS passiert, kann er sich nur bei seinen Fans entschuldigen – „Auch mal nachdenken“

Schon einige Zeit ist Pietro Lombardi nach seiner Netz-Pause wieder zurück auf Instagram. Seit dem hält er seine rund 2 Millionen Follower mit Updates aus seinem Alltag wieder auf dem Laufenden.

Pietro Lombardi ist derzeit überglücklich: Seine neue Single „Lüg mich an“ ist in den Top 10 der Deutschen Singlecharts! Das gab er in seiner Instagram-Story bekannt. „Somit sind wir der einzige Deutsch-Pop-Künstler in ganz Deutschland, der in den Top 10 ist. Und sogar in den Top 20“, freut sich der Sänger.

Pietro Lombardi ist in seiner Insta-Story ein kleiner Fauxpas passiert. Foto: imago / xM.xKremerxxFuturexImage

Pietro Lombardi passiert ein Fauxpas, er entschuldigt sich sofort

„Ich bin so stolz auf euch. Wir beweisen immer wieder, wie stark wir sind trotz der krassen Konkurrenz. Ohne euch wäre ich niemals hier. Ich liebe euch von ganzen Herzen“, richtet Pietro Lombardi warme Worte an seine Community.

Und für den Support hat sich der „Nur ein Tanz“-Interpret auch etwas Besonderes ausgedacht. Als er seinen Fans die Überraschung mitteilen möchte, rutscht ihm dann aber doch glatt ein türkisches Schimpfwort heraus. Für diesen kleinen Fauxpas entschuldigt sich der DSDS-Sieger aber sofort: „Ich musste das hochlanden. Sorry für das Wort, aber das ist die Realität bei Storys.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Hier lernte er auch seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Zuletzt war er mit der Influencerin Laura Maria zusammen

Aktuell hat Pietro Lombardi offiziell keine Freundin

Pietro Lombardi dreht eine Story, dann passiert es

„Manchmal musst du auch mal nachdenken, was du sagst ey“, mahnt Pietro Lombardi sich selbst und beginnt zu Lachen. Dann findet er aber doch noch die passenden Worte: Er wollte seinen Fans nur mitteilen, dass er in seiner Story jetzt ein paar seiner Songs singen würde – als Dankeschön für die Unterstützung.

Na, das wird seine Anhänger mit Sicherheit freuen.

Sarah Engels ist die Ex von Pietro Lombardi. Die Sängerin ist aktuell schwanger mit Kind Nummer zwei. DIESES Babybauch-Bild haut wirklich alle um>>> (cf)