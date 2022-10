Pietro Lombardi: Freundin Laura spricht Klartext – „Extrem eingeengt“

Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria schweben aktuell auf Wolke sieben. Neben ihrer mittlerweile intakten Beziehung können sich die beiden jetzt auch auf Nachwuchs freuen. Doch so rosig, wie jetzt, lief es bei dem Paar nicht immer.

Dass sie eine On-Off-Beziehung geführt haben, ist längst kein Geheimnis mehr. Pietro Lombardi und seine Freundin haben sogar einen Podcast, der so heißt: Pietro und Laura – ON OFF“.

Pietro Lombardi hat mit Vertrauensproblemen zu kämpfen

In der neusten Folge des Podcast reden die beiden über das Thema Vertrauen. Damit hat Pietro nämlich so seine Probleme. Laura erzählt: „Er hat mich so extrem eingeengt, dass es für mich zu viel war. Egal, wo ich unterwegs war, da war null Vertrauen“. Und genau das war einer der Gründe, wieso es mit der Beziehung nicht geklappt hat. Immer wieder kam es zu Streit zwischen den beiden, wie die 26-Jährige berichtet: „Du hast dich sogar aufgeregt, dass ich um 22 Uhr mit meinem Hund spazieren ging, mir nicht geglaubt, gefragt: ‚Willst du mich verarschen?'“.

Das ist Pietro Lombardi:

Im Jahr 2011 wurde er zum Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gekürt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mit seiner neuen Freundin Laura Maria Rypa erwartet der Sänger nun ein Kind

Pietro Lombardi und seine Freundin sprechen in dem Podcast offen über das Thema Vertrauen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Panama Pictures

Pietro Lombardi sieht sich selbst im Recht

Laut Aussagen von Laura muss sie den ganzen Tag für ihren Freund erreichbar sein. Für Pietro eine Selbstverständlichkeit, wie er sagt: „Ich brauche Sicherheit von meiner Frau (…) Ich will jeden Tag das Gefühl haben, ich bin der wichtigste Mann, ich will jeden Tag das Gefühl haben, ich bin der einzige Mann und ich will das Gefühl haben, diese Frau schaut mich an und sie sieht ihren Mann in den Augen“.

Der Sänger hat aktuell seine eigene Serie bei RTL+. Dort zeigt er sich von einer ganz persönlichen Seite. Diese Aktion brachte dabei alle Herzen zum Schmelzen.