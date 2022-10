Pietro Lombardi platzt nach Gespräch mit Dieter Bohlen der Kragen – „Absoluter Schwachsinn“

So aufbrausend erlebt man Pietro Lombardi nur selten. Der Sänger steckt gerade mitten in den Dreharbeiten zur finalen DSDS-Staffel, doch als er einen Bericht über sich im Netz entdeckt, kann er an nichts anderes mehr denken.

Nach einem Gespräch mit seinem Mentor Dieter Bohlen will der Musiker auch seinen Fans Bescheid geben. Noch immer wutentbrannt meldet sich Pietro Lombardi in seiner Instagram-Story zu Wort und versucht, sich zu erklären.

Pietro Lombardi spricht Klartext: „Wollte dazu nichts sagen“

Der Erfolg gibt ihm recht: Seit seinem DSDS-Sieg im Mai 2011 ist Pietro nicht zu stoppen. Seine Lieder werden im Handumdrehen zu Hits, seine Konzerte sind stets gut besucht und auch vor TV-Jobs kann sich der 30-Jährige kaum retten.

Seine Fans haben seit zwei Jahren jedoch nur auf eines hin gefiebert: sein Comeback als DSDS-Juror. Anlässlich der letzten Staffel der RTL-Castingshow ist Pietro tatsächlich in die Sendung zurückgekehrt, die ihn so berühmt gemacht hat. Und auch sein Mentor Dieter Bohlen ist wieder mit dabei – doch das Glück des Dream-Teams wird nun betrübt.

Im Netz hat Pietro einen Bericht über sich entdeckt, in dem es heißt, er wäre ein Protzer, der sich auf Kosten von RTL einen Mallorca-Urlaub für sich und seine schwangere Freundin Laura Maria Rypa bezahlen lassen würde. Da platzt dem Sänger endgültig der Kragen.

Nach einem Krisengespräch mit Dieter Bohlen berichtet er seinen Fans: „Wir sind gerade beim DSDS-Dreh. Ich habe mich kurz zurückgezogen, weil ich ein bisschen mit Dieter gesprochen habe. Eigentlich wollte ich dazu nichts sagen, weil es irrelevant ist, aber er sagt: ‚Das beste Zitat kommt immer von dir selbst. Lass nicht andere zitieren, sondern zitiere selber.‘ Und das mache ich jetzt mal.“

Pietro Lombardi rechtfertigt sich für Mallorca-Urlaub mit Laura

Er erklärt, dass er die Flüge sowie die Finca auf Mallorca, in der Laura und er ein paar Tage verbracht haben, ganz allein bezahlt habe. Den Pärchenurlaub habe er nur an die Drehtage geknüpft, da seine Freundin bald aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht mehr so einfach wegfliegen könne.

Zu einem Screenshot des Artikels schreibt Pietro Lombardi: „Aktuell verstehe ich ein paar Zeitungen echt nicht, die mich als Protzer darstellen wollen. Das ist absoluter Schwachsinn! Ich weiß, woher ich komme und bin dankbar für alles.“ Bei Instagram führt der „Señorita“-Sänger zwar regelmäßig seine Luxus-Autos, private Villa oder teure Uhren vor, dennoch beteuert er: „Ich arbeite hart für mein Geld.“

Er bedauert es sehr, dass man ihm das Image eines Angebers anhängen wolle. Schließlich setzt er sich regelmäßig für andere Menschen ein und beteiligt sich an Wohltätigkeitsaktionen, doch das fällt bei all dem Drama um sein Privatleben leider oftmals hinten über.

Zuletzt hat Pietro Lombardi mit einer rührenden Fan-Aktion Aufsehen erregt. Seinem treuen Anhänger soll der Musiker sogar verraten haben: „Wenn ich Kämpferherz singe, dann weißt du, ich denke an dich!“