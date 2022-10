Pietro Lombardi: DIESE Aktion geht ans Herz – „Nicht lange nachgedacht“

Für alle Fans von Pietro Lombardi gibt es ab sofort jeden Mittwoch einen Eintrag im Terminkalender. Denn einmal die Woche kommt eine neue Folge seiner Serie „Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe“ auf RTL+ online.

In der ersten Folge nimmt Pietro Lombardi seine Fans mit zu seinem Mega-Konzert in der Kölner Lanxess Arena. Für den Sänger geht ein Traum in Erfüllung, denn er wollte schon sein ganzes Leben auf dieser großen Bühne singen. Doch er ist nicht der Einzige, für den an diesem Abend ein Traum in Erfüllung geht.

Pietro Lombardi trifft einen ganz besonderen Fan

Kurz vor seinem Konzert macht der Sänger Bekanntschaft mit einem besonderen Fan. Der 13-Jährige Luca ist aufgrund einer schweren Krankheit auf einen Rollstuhl angewiesen. Er liebt die Musik seines Idols so sehr, dass sein größter Wunsch ein Treffen mit Pietro ist. Und dieser Traum geht tatsächlich in Erfüllung.

Backstage quatschen die beiden, als wären sie bereits seit vielen Jahren Kumpel. Der junge Fan kam allerdings nicht unvorbereitet. Er hat einen langen Fragenkatalog für den Sänger dabei. Besonders interessiert den 13-Jährigen, ob Pietro schonmal auf Mallorca war. Darauf hat der werdende Vater eine klare Antwort: „Ich musste da singen, aber da trinken die ganz viel Alkohol, deswegen ganz schnell wieder weg da!“

Das ist Pietro Lombardi:

Im Jahr 2011 wurde er zum Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gekürt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mit seiner neuen Freundin Laura Maria Rypa erwartet der Sänger nun ein Kind

Pietro Lombardi erfüllt seinem Fan einen großen Traum. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Karina Hessland

Pietro Lombardi gibt ein kleines Privatkonzert für seinen Fan

Für den 30-Jährigen sind seine Fans das Allerwichtigste. Das merkt man an solchen Aktionen immer wieder. Wie es zu dem Treffen mit Luca kam, erzählt der Sänger anschließend im Interview: „Normalerweise ist man natürlich vor allem zehn Minuten vor der Show in einem Tunnel drin und möchte sich fokussieren und konzentrieren. In dem Fall kam dann jemand vom Team rein und hat gesagt: ‚Ey, hier ist ein Junge, der ist sehr krank. Man weiß nicht, wie es aussieht um ihn und sein größter Wunsch ist es, dich zu treffen.‘ Da habe ich gar nicht lange nachgedacht und habe gesagt ‚Okay‘“.

Und damit nicht genug: Hinter Bühne gibt der Sänger noch ein kleines Privatkonzert für den 13-Jährigen und seine Mutter. Zum Schluss verabschiedet er sich mit den Worten: „Wenn ich Kämpferherz singe, dann weißt du, ich denke an dich!“.

