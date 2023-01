Pietro Lombardi will Dieter Bohlen als Trauzeugen – seine Reaktion spricht Bände

Seit seinem Sieg der 8. Staffel von DSDS im Jahr 2011 sind die beiden unzertrennlich: Pietro Lombardi und Dieter Bohlen haben sich von der ersten Sekunde an gut verstanden. Auch heute noch sind die beiden gute Freunde schätzen den jeweils anderen. Das beweist der 30-Jährige mit einer süßen Geste.

Mittlerweile arbeiten Pietro Lombardi und sein Mentor Dieter Bohlen auch miteinander. In der letzten Staffel von DSDS, die Mitte Januar an den Start geht, sitzt der werdende Vater neben dem Pop-Titan sogar am Jury-Pult. Nachdem sie also so viel Zeit miteinander verbringen, ist für Pietro eine Sache ganz klar.

Pietro Lombardi will Dieter als Trauzeugen

Nachdem der Sänger seiner Freundin Laura Maria Rypa im Oktober letzten Jahres einen Heiratsantrag machte, wollen die beiden in Sachen Planung erstmal noch warten. Schließlich ist die zukünftige Frau Lombardi aktuell schwanger. Doch ein erstes Detail macht der 30-Jährige trotzdem öffentlich: Er will seinen guten Freund Dieter Bohlen an seiner Hochzeit als Trauzeugen dabei haben.

„Ich wäre bereit, Dieter als Trauzeugen einzutragen. Ob er dann kommt und wirklich dahintersteht, das ist eine andere Frage. Ich werde ihn mal fragen“, sagt Pietro Lombardi gegenüber der „Bild“. Nachdem der Poptitan davon erfährt, meldet er sich prompt mit einer Videobotschaft und macht deutlich, was er davon hält.

Pietro Lombardi: DAS sagt Dieter zu seinem Wunsch

Aktuell genießt Dieter Bohlen gemeinsame Zeit mit seiner Carina auf den Malediven. Doch als er davon Wind bekommt, was Pietro Lombardi sich für seine Hochzeit wünscht, meldet er sich prompt aus dem Urlaub mit einer Videobotschaft. Ob der 68-Jährige Bock darauf hat?

Und wie! Total begeistert und sichtlich geehrt strahlt der DSDS-Chef in die Kamera und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. „Wow, das geht mir echt ans Herz. Der ist wirklich total lieb und hat nicht vergessen, dass ich immer für ihn da war. Das ist in dieser Branche nicht selbstverständlich“, sagt er auf Instagram. Natürlich nimmt er die Einladung auch an: „Natürlich komme ich gerne als Trauzeuge, wenn er mich haben will. Ich komme überallhin, wenn er mich braucht!“

