Pietro Lombardi: Während Live-Auftritt – dann kann sich Laura nicht länger zurückhalten

Es war ein Abend voller Emotionen und Tränen, als Laura Maria Rypa (29) bei einem Bühnenauftritt am Samstag (4. Januar) mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (32) plötzlich in Tränen ausbrach. Doch was steckte hinter diesem Gefühlsausbruch? Die Antwort überrascht!

Die Lombardis haben turbulente Wochen hinter sich. Von Polizeieinsätzen bis hin zu Beziehungsproblemen – bei Pietro und Laura war einiges los. Doch nun sollte es ruhiger werden.

Beim Live-Event „OMG – Das Couchgespräch“ in Chemnitz rückte die Vergangenheit noch einmal in den Fokus. Laura erzählte, wie ein kleiner Vorfall das Fass zum Überlaufen brachte: Frisch gewaschene Wäsche landete auf dem Boden, und schon flogen die Fetzen!

Pietro Lombardi: Tränen-Drama auf der Bühne

Doch es war mehr als nur ein Wäschestreit, der Laura auf der Bühne zum Weinen brachte. Wie Pietro gegenüber „Bild“ erklärte, ging es um die Kinder. Seit Sohn Amelio im August auf die Welt kam, kämpft Laura mit Schuldgefühlen. Die Angst, sowohl Amelio als auch Leano nicht gerecht zu werden, lastet schwer auf ihr.

„Sie hatte Angst, dass sie beiden nicht gerecht werden kann. Amelio vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit und Liebe bekommt wie Leano, weil er nicht alleine ist und Leano auch plötzlich noch ein Geschwisterchen neben sich hat,“ so Pietro. Die Nervosität vor dem Auftritt tat ihr Übriges. Pietro versichert: „Sobald sie sich wohlfühlt, verschwindet ihre Anspannung.“

Ein verständlicher Druck, den viele Mütter kennen – doch auf der Bühne wurde es Laura einfach zu viel.

Und wie geht es jetzt weiter mit dem Paar? Laura und Pietro haben bereits eine Paartherapie hinter sich, um Vertrauen und Bindungsängste zu überwinden. Doch eine weitere Therapie steht nicht auf dem Plan. Laura zu „Bild“: „Jetzt schauen wir, dass wir das, was wir gelernt haben, auch gemeinsam umsetzen. So wurde es uns auch empfohlen.“