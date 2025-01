Pietro Lombardi und Freundin Laura: „Das ist ein Trennungsgrund“

Am Samstagabend (4. Januar 2025) waren DSDS-Star Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Rypa beim Live-Event „OMG – Das Couchgespräch“ in Chemnitz im Kraftverkehr zu Gast.

Dies war der erste gemeinsame Auftritt des Paares nach ihrem Streit im Oktober 2024. Bei dem Event mussten sie sich abermals mit dem Vorfall auseinandersetzen. Doch keiner der anwesenden Gäste konnte erahnen, was sich an diesem Abend noch abspielen würde.

Pietro Lombardi sorgt für Schock

Der Sänger und seine Freundin spielten eine Runde des Social Media-Trendspiels „We listen and we don’t judge.“ Dabei gestehen die Spielpartner sich jeweils gegenseitig geheim gehaltene Details.

Als Pietro am Zug war, sorgte er für eine schockierende Überraschung und spannte dabei seine Freundin extrem auf die Folter. Er habe Angst es auszusprechen, da sein Vergehen im Prinzip eine Straftat wäre. Vier Jahre sei es her gewesen und demnach glücklicherweise strafrechtlich verjährt. Doch was könnte er begangen haben?

Pietro Lombardi verlor die Kontrolle über seine Eifersucht

In der Kennlernphase des Paares begleitete den DSDS-Star oftmals eine gewisse Eifersucht. So auch an einem Abend, als Laura mit ihren Freundinnen nach Hannover fahren wollte. „Ich war so eifersüchtig. Und ich habe ein Bauchgefühl gehabt, dass die Scheiße baut“, lässt Pietro den Abend Revue passieren.

Der Deutsch-Italiener trieb für Laura ein Auto auf, da diese nicht mit ihrem eigenen fahren wollte. Anschließend habe es ihn zu einem Freund gezogen und sie planten gemeinsam eine spezielle Abhöraktion. Die beiden suchten nach einer Möglichkeit, die Gespräche von Laura und ihren Freundinnen im Auto zu verfolgen und setzten es sogar schlussendlich in die Tat um! So befestigten sie ein Mikrofon mit Klebeband unter einem Autositz.

Schlittert das Paar nun in eine Krise?

Die Influencerin hört diese Geschichte zum ersten Mal und ist völlig fassungslos: „Wow. Warte. Das ist ein Trennungsgrund.“ Daraufhin unterbricht Pietro sie und geht darauf ein, dass es ja vielleicht gar nicht funktioniert haben könnte. Er hatte demnach immer Angst, dass seine Freundin das Gerät entdecken könnte.

Seine Vorsicht wurde Pietro letztendlich zum Verhängnis: Durch die Menge an Tesaband sei es ihm nicht möglich gewesen den jungen Frauen im Auto zuzuhören. Nach seiner überraschenden Beichte zeigt er Reue und bittet bei Laura um Vergebung: „Dafür entschuldige ich mich auch höchstpersönlich noch mal bei dir. Weil man sollte seiner Frau eigentlich vertrauen.“

Doch wie reagiert Laura auf diese misstrauische Abhöraktion? Sie nimmt es mit einem breiten Grinsen auf. Es bleibt abzuwarten, ob sie diese Aktion wirklich so schnell vergessen kann.