RTL, ProSieben und ZDF: Diese TV-Stars erwarten 2025 ein Baby

Ein neuer vierbeiniger Freund, ein schnelleres und glänzendes Auto, ein einzigartiges Makeover oder eine andere Sportroutine: Für viele Menschen startet das neue Jahr mit ausführlichen Vorsätzen, neuen Zielen und frischen, kreativen Ideen. Und auch bei den Promis ist der Start in 2025 alles andere als gewöhnlich.

Jedoch haben manche Personen gleich doppelten Grund zur Vorfreude auf 2025. Viele glückliche Paare können sich endlich ihren langersehnten Kinderwunsch erfüllen. Dabei starten sie ein neues Kapitel ihrer Reise und erleben gemeinsam ein unvergessliches Highlight. Dies ergeht auch vereinzelten Promipaaren so. Doch wer sind die glücklichen Stars der Sender RTL, ProSieben und ZDF, die in den kommenden Monaten ihr größtes Abenteuer beginnen werden?

Für diese RTL-, ProSieben- und ZDF-Stars wird 2025 unvergesslich

Die ehemalige Germanys Next Top Model-Kandidatin Romina Palm und ihr Partner Christian Wolf zählen zu den glücklichen zukünftigen Eltern. So wird die 25-Jährige ihr erstes Kind auf die Welt bringen. Auf Instagram teilte sie Mitte November die Neuigkeit mit ihren Fans. Als das Paar von der Schwangerschaft erfuhr, seien sie überwältigt gewesen – dabei „voller Freude über dieses kleine Wunder“.

Einen stolzen Papa kann sich bald auch Dschungelcamp-Kandidat Maurice Dziwak nennen. Der 26-jährige Reality-Star erwartet mit seiner Partnerin Leandra sein allererstes Kind. Das Paar könne sich über einen Sohn freuen. Seine immense Vorfreude brachte Maurice bei Instagram mit den Worten „Unser kleines Wunder kann es kaum abwarten, es steht schon in den Startlöchern und möchte unbedingt Mama und Papa kennenlernen. Es kann jederzeit losgehen“ zum Ausdruck.

++ Auch interessant: „Dschungelcamp“: Ex-Star hat klare Meinung zu neuen Kandidaten – „Weiß gar nicht, was der beruflich macht“ +++

Die dritten vorfreudigen Eltern im Bunde sind die frühere DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut und ihr Partner Dominic Höppner. Bei ihnen steht ein Töchterchen in den Startlöchern. So verkündete die Sängerin auf Instagram: „Wir erwarten ein kleines Mädchen! Die Freude ist unbeschreiblich, und wir können es kaum erwarten, sie in unseren Armen zu halten. Diese Reise ist voller Überraschungen, und wir sind so dankbar, sie mit euch teilen zu dürfen.“

Wahnsinniger Babyboom bei RTL-Stars

Die ehemalige Bachelor-Gewinnerin Liz Kaeber und ihr Mann Nick Maerker stecken derweil mehr oder weniger schon in den Geburtsvorbereitungen. Im Januar soll es so weit sein und ein kleiner Junge zur Welt kommen. Ihren Followern auf Instagram schenkte der Reality-Star einen Einblick in ein Video, indem sie überwältigt ist. Dagegen springt ihr Mann vor Freude in die Luft und küsst ihren Babybauch.

Die frühere RTL-Politikjournalistin Franca Lehfeldt und FDP-Politiker Christian Lindner können sich im Jahr 2025 ebenfalls erstmalig über Nachwuchs freuen. Sie teilte der Rheinischen Post Anfang Dezember mit, dass es im März 2025 so weit sei. „Mir geht es sehr gut, alles läuft super“, kommentierte sie den Verlauf ihrer Schwangerschaft. Es ist dagegen nicht bekannt, ob bald ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen in ihr Leben treten wird.

+++ Lindner reißt der Geduldsfaden wegen privater Vater-Vorwürfe: „Geht’s noch?!“ +++

Für Fans der ZDF-Kult-Serie „Der Bergdoktor“ wird diese Schlagzeile keine Überraschung mehr sein! Denn auch Darstellerin Andrea Gerhard und ihrem Partner David Wehle wird das Jahr 2025 durch die anstehende Geburt ihrer ersten Kindes besonders in Erinnerung bleiben. Dies teilte sie im September 2024 mit. Auf Instagram kommentierte sie die Baby-News folgendermaßen: „Wir sind nicht nur bereit für das schönste Filmfest in der schönsten Stadt der Welt, sondern auch für unsere beiden Hauptrollen im kommenden Blockbuster.“

Zwei neue Dreifach-Mamas im Jahr 2025

Das dritte Baby-Highlight erlebt die frühere „Germanys Next Topmodel“-Kandidatin Fiona Erdmann. Für sie und ihren Freund Moe ist es ein besonderer Herzensmoment, da sie erst im Januar eine Fehlgeburt erlitten hatte. Den positiven Schwangerschaftstest hielt sie lange Zeit geheim. Zu groß war ihre Sorge, dass wieder etwas schiefgehen könnte. Im Gespräch mit der BILD erzählte sie: „Das ist für mich so besonders. Ich bin jeden Tag dankbar, dass diesmal alles gut gegangen ist.“

Die letzte glückliche Mama ist die ehemalige DSDS-Kandidatin Kim Gloss. Sie gab Mitte Oktober ihre Schwangerschaft bekannt. Dabei ist es für sie ebenfalls ihr insgesamt drittes Kind. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin teilte sie die erfreulichen Neuigkeiten am Ende eines Instagram-Videos mit ihren Fans. Dabei war eine Polaroidkamera zu sehen, mit der gerade ein Schnappschuss geknipst wurde. Als das entwickelte Foto daraufhin gezeigt wird, ist ihr aktueller Babybauch erkennbar.