„Dschungelcamp“: Ex-Star hat klare Meinung zu neuen Kandidaten – „Weiß gar nicht, was der beruflich macht“

Die ersten „Dschungelcamp“-Kandidaten stehen bereits in den Startlöchern und sind von RTL auch schon offiziell eingeführt worden: Lilly Becker und Maurice Dziwak. Die Ex von Tennisikone Boris Becker und der Reality-Star aus Formaten wie „Love Island“ oder „Sommerhaus der Stars“.

Am 24. Januar 2025 mischen die beiden Kandidaten also das „Dschungelcamp“ in Australien auf und dürfen sich auf Kakerlaken, Mehlwürmer und Känguruhoden freuen.

Einer, der weiß, wie es im australischen Busch so zugeht, ist Ex-Camper und Modedesigner Julian F. M. Stoeckel. Der Berliner war 2014 in der achten Staffel der RTL-Show dabei, belegte damals den neunten Platz. Uns hat er jetzt exklusiv verraten, was er von den Teilnehmern hält.

„Dschungelcamp“: Ex-Star spricht Klartext

Lilly Becker, ein niederländisches Model, heiratete 2009 Boris Becker in St. Moritz, 2018 trennte sich das Paar allerdings wieder. Nach diversen TV-Auftritten und Showteilnahmen wagt Lilly nun den Sprung ins Busch-Abenteuer. Einen großen Fan hat die 48-Jährige offenbar auch schon: Julian F. M. Stoeckel.

Uns verrät er: „Über Lilly Becker freue ich mich sehr. Ich finde, dass sie eine große Herzenswärme besitzt, auch sehr schillernd und attraktiv ist. Wir haben uns auch schon des Öfteren auf gesellschaftlichem Parkett getroffen und es war immer sehr süß und sie hat eine ganz süße, natürliche Aura, die mir immer gut gefällt.“

Stoeckel merkt aber auch an, dass es ein bestimmtes Schema im „Dschungelcamp“ gibt, was die Kandidaten betrifft.

„Natürlich haben wir im Dschungelcamp immer Frauen, die mit berühmten Männern liiert waren und die quasi durch einen großen Namen ins Dschungelcamp kommen. Und das finde ich auch gut und auch interessant. Und sie war ja mit einer Sportlegende liiert, das bringt natürlich immer interessante Themen. Wobei man sagen muss, dass ja viele der Ex-Partner, wenn sie dann im Dschungelcamp sind, eben über dieses Thema gerade nicht sprechen und sich das alle Leute immer erhoffen. Deswegen mal sehen, ich bin gespannt, was so passieren wird und wie sie sich positionieren wird“, so der Designer gegenüber dieser Redaktion.

„Dschungelcamp“-Star Julian: Das hält er von Maurice

Bei Maurice Dziwak ist der Entertainer schon zurückhaltender. Den „Kampf der Realitystars“-Star, der bald zum ersten Mal Papa wird, findet Stoeckel aber durchaus spannend.

„Über den Maurice kann ich nicht so viel sagen, ich kenne den natürlich vom Sehen von irgendwelchen Formaten. Ich weiß gar nicht, was der eigentlich beruflich macht. Ich denke, dass viele Zuschauer ihn durch diese ganzen Dating- und was nicht alles für Formate kennen und er wahrscheinlich ein Publikum besitzt und die Fans wahrscheinlich gut unterhalten wird. Ich denke, dass das ganz interessant werden kann.“

Spannend wird es mit den beiden Kandidaten sicher allemal. Und mal abwarten, mit welchen anderen Stars und Sternchen sich die zwei noch rumschlagen müssen. Erste Namen kursieren ja bereits in den Medien: