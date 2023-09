Pietro Lombardi: „Goodbye-Deutschland“-Star schießt gegen Laura – spricht Pietros Reaktion Bände?

„Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien ist dafür bekannt, mit seiner Meinung nicht hinterm Zaun zu halten. Und seine Worte haut der Currywurst-Mann auch gerne mal mit der Brechstange heraus. Nun hat es ausgerechnet die Verlobte von Pietro Lombardi erwischt.

Seit Chris Töpperwien im Dezember 2022 Vater geworden ist, kriegt der 49-Jährige regelmäßig Herzrasen bei der Erziehungsweise anderer Eltern. Nun geht er auf die frischgebackene Mama Laura Maria Rypa los. Da schreitet doch Partner Pietro Lombardi sicherlich ein, oder?

Pietro Lombardi: Töpperwien deutlich: „Sprich mit deiner Freundin!“

„Zum Wochenende wird mir jetzt mal wieder so richtig schlecht!!! Auch SIE hat NICHTS kapiert. Hauptsache, Alessio geht’s gut. Sorry, Pietro!“, wütet Töpperwien in seiner Instagram-Story und repostet dazu einen Screenshot aus der Story von Laura Maria Rypa. Die junge Mutter sitzt mit ihrem acht Monate alten Sohn Leano vor dem Tablet und schaut sich zusammen ein Musikvideo an.

Für Töpperwien offensichtlich ein absolutes No-Go: „So laut, dass dieses arme kleine Baby irre wird im Schädel.“ Dann wendet er sich sogar an den Vater mit einem dringenden Rat: „Pietro bitte, wenn du das siehst – tu mir den Gefallen: Sprich mit deiner Freundin! Nimm ihr das Tablet aus der Hand. Spiel mit dem Kind, sing für das Kind. Wenn einer singen kann, dann du!“

Noch mehr News:

Für gewöhnlich lässt eine Antwort von Pietro Lombardi in so einem Fall auch nicht lange auf sich warten, denn wenn es um seine Familie geht, ist der Beschützerinstinkt schnell geweckt. Schließlich legte sich der DSDS-Star von 2011 deshalb sogar jüngst mit dem Partner seiner Ex Sarah Engels an. Doch bislang kam noch nichts.