Pietro Lombardi: Nach fiesem Shitstorm – jetzt mischt ER sich ein

Alle guten Dinge sind drei – mit diesem Motto ging Pietro Lombardi am Samstagabend (2. September) in die Prosieben-Sendung „Schlag den Star“. Gegen Streamer Jens „Knossi“ Knossalla und auch gegen Sänger-Kollege Gil Ofarim musste der DSDS-Gewinner von 2011 bereits Niederlagen hinnehmen. Am Samstag wollte der 31-Jährige es allen nochmal beweisen und endlich als Sieger aus der Show gehen.

Für Pietro Lombardi ging es also um mehr als „nur“ eine Summe von 100.000 Euro. Doch am Ende kassierte der Musiker erneut eine heftige Klatsche gegen Comedian Chriss Tall. Doch als ob die dritte Schmach in Folge nicht schlimm genug gewesen sei, musste sich Pietro Lombardi heftige Kritik und Spott im Netz gefallen lassen. Nun bekommt er jedoch Rückenwind.

Pietro Lombardi. ER wird zu seinem größten Verteidiger

Nach zwölf Spielen und einem Punktestand von 68:12 war das Spiel entschieden. „Schwach“, „kein Bock“ und „lustlos“ – diese und andere vernichtende Worte musste Pietro Lombardi nach seiner Niederlage bei „Schlag den Star“ gefallen lassen. Kurz darauf erklärte sich der enttäuschte Sänger selbst auf Instagram und gratulierte seinem Kontrahenten fair zum Sieg.

Nun hat auch Chris Tall auf Instagram klare Worte gefunden: „Pietro und ich sind als Freunde in die Show gegangen, um euch einen schönen Abend zu bereiten. Die Punkte und der Sieg ändern nichts daran.“

Chris Tall mit klarer Ansage

Zudem richtet sich der Comedian an die Kritiker und nimmt seinen langjährigen Kumpel in Schutz: „Er hatte immer wieder mit Blackouts zu kämpfen und war alles andere als lustlos. Manchmal überkommt einen der Druck so einer großen Show und man ist machtlos. Im Nachhinein immer noch weiter rauf treten können viele immer gut. Ich finde das scheiße und erwarte zumindest von meinen Fans den angemessenen Respekt und die entsprechende Fairness. Meinen Respekt Bro, dass du nie aufgegeben hast, denn das hast du nie.“

Worte, die Pietro Lombardi sicher zu schätzen weiß und viel bedeuten. Zumindest hat der 31-Jährige den Beitrag bereits mit einem „Love u Bro“ beantwortet.