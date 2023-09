„Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens auf 180: „Ehefrau abzugeben“

Diese beiden sind wie Katz und Maus: „Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens hat schon im „Sommerhaus der Stars“ bei RTL bewiesen, dass er die Hosen in der Ehe mit Caro Robens anhat. Der Bodybuilder-Fan beweist jetzt einmal mehr, wer das Sagen im Haus hat und ist aktuell stinksauer auf seine Frau.

So sauer, dass Andreas Robens ihr im Netz eine Szene macht – mit Ansage an seine Fans, die Caro gar nicht gefallen dürfte.

„Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens stinksauer auf Caro

Auch eine Sonneninsel wie Mallorca bleibt vor Unwetter nicht verschont. Im Gegenteil. Vor rund zwei Wochen wütete ein mächtiger Sturm über der Baleareninsel – mit Folgen für das Mallorca-Auswanderer-Paar Andreas und Caro Robens.

Die „Goodbye Deutschland“-Stars hatten einige Schäden durch den Sturm, besonders auf ihrem Balkon.

Andreas erklärt in seiner Instagram-Story dazu: „Wie ihr wisst, hatten wir ja einen riesen Sturm… Tisch weggeflogen, alles weggeflogen. Caro hat uns einen neuen Tisch geholt und jetzt schaut mal, was für einen.“

„Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens: „Ehefrau abzugeben“

Richtig, seine Frau Caro besorgte einen neuen Tisch für den Balkon. Doch der gefällt ihrem Mann ganz und gar nicht. Andreas redet sich regelrecht in Rage: „Das ist ein Tisch, wa?! Ein verdammter Mist ist das! Da kannst du drunter wohnen, das ist doch unmöglich. Der ist zu breit, der ist zu lang, der ist zu hoch. Guck dir das mal an, was du da gekauft hast!“

Caro Robens bleibt derweil eher ruhiger, genau wie schon im „Sommerhaus der Stars“. Sie gibt lediglich klein bei: „Du hast gesagt, ‘Das interessiert mich nicht, bestell ihn.‘“

Daraufhin platzt dem Mallorca-Auswanderer Andreas geradezu der Kragen. Er fasst einen Entschluss: „Bestell‘ einen Tisch, der passt. Also: Ehefrau abzugeben – samt Tisch!“

Ob sich da wohl einige Männer melden…?