Pietro Lombardi: Laura klagt über Schwangerschaft – „Richtig schlimm“

Eine Schwangerschaft ist für jedes Paar eine Herausforderung. Der Druck, die Sorge, ob alles gut geht, dazu noch die Veränderungen, die der weibliche Körper verkraften muss. Das ist auch bei Pietro Lombardi und seiner Freundin Laura Maria Rypa nicht anders.

Am Wochenende verkündete das Paar, dass es ein Kind erwartet und seitdem dürfen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa auch endlich offen über die Schwangerschaft sprechen.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bekommen ihr erstes gemeinsames Kind

So berichten Laura und Pietro nun auch über ihre Besuche beim Gynäkologen. „Pietro und ich waren jetzt gerade beim Frauenarzt“, berichtet die 26-Jährige. Ihr gehe es nämlich gar nicht gut. „Das Erste, was ich machen konnte, war in eine Rewe-Tüte zu kotzen“, klagt Laura ihr Leid.

Das ist Pietro Lombardi:

Im Jahr 2011 wurde er zum Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gekürt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mit seiner neuen Freundin Laura Maria Rypa erwartet der Sänger nun ein Kind

„Ich habe echt mit Übelkeit zu kämpfen“, berichtet Laura weiter. „Das ist richtig, richtig schlimm bei mir. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen“, so die Düsseldorferin.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa können sich endlich wieder frei bewegen

Seit über drei Monaten gehe das schon so, bestätigt Pietro Lombardi. Jeden Tag kämpfe seine Freundin mit der Übelkeit. Fünf Mal am Tag müsse sie sich übergeben.

Doch die Tatsache, dass die beiden ihr Glück endlich mit der Welt teilen durften, hat auch ihre guten Seiten. Denn jetzt, so Laura und Pietro, könnten sie sich endlich wieder frei bewegen. „Endlich müssen wir uns nicht mehr verstecken und können ohne Bedenken Sachen einkaufen gehen“, schreibt Laura Maria Rypa in ihrer Story und zeigt ein Bild des Paares vor einem Baby-Fachgeschäft. Wie süß.

