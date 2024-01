Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa machen es offiziell – sie werden wieder Eltern

Erfreuliche Nachrichten von Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa! Auf Instagram lassen sie die Bombe platzen und machen öffentlich, dass sie ihr zweites Kind erwarten. Damit bekommt ihr einjähriger Sohn Leano ein Geschwisterchen. Für ihre Fans kommt diese Nachricht super überraschend. Doch sie freuen sich natürlich riesig für das Paar.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Babyglück

Ein Jahr, nachdem ihr Sohn Leano auf die Welt gekommen ist, verkünden Pietro Lombardi und Laura die nächste frohe Botschaft: Sie erwarten ihr zweites Kind. In einem Video auf Instagram zeigt die Influencerin ein 3D-Ultraschallbild des Kleinen, zusammen mit zwei kleinen Schühchen, wo „Papa und Mama“ draufsteht.

Dazu schreibt sie: „Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading. Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen. Diese Liebe, die man in dem Moment verspürt, ist unbeschreiblich und wundervoll. Wir sind als Familie mehr als glücklich und dankbar, diese Nachricht mit allen teilen zu dürfen und zu wachsen.“

Pietro Lombardi: Fans können es kaum glauben

In den Kommentaren unter der Verkündung überschlagen sich die Kommentare der Fans. Sie bringen ihre Freude zum Ausdruck und wünschen den werdenden Eltern nur das Beste:

„Damit hätte ich nicht gerechnet, meinen allerherzlichsten Glückwunsch!“

„Oh mein Gott! Ich heule doch! Wie schön. Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe der Welt.“

„Wow, wieder schwanger. Das ging aber jetzt schnell!“

„Dann ist ja Leano nicht einmal zwei Jahre alt, wenn ihr das Baby bekommt! Ihr wisst schon, wie viel Stress das bedeutet, drei Hunde, zwei Babys und dann noch dazu ein neues Haus mit Umzug und allem Drum und Dran? Hoffe für euch, dass ihr das alles schafft und eure Beziehung das aushält!“

Welches Geschlecht das Baby hat oder in welcher Schwangerschaftswoche sie ist, lassen die Eltern noch offen.