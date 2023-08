Pietro Lombardi unterbricht Konzert – als der Sänger DAS sieht, läuft er los

Am Freitag (4. August) hielt Pietro Lombardi ein Konzert im rund 4000-Seelen-Kurort Bad Elster. Für seine Fans reiste der Sänger bis an die sächsische Grenze zu Tschechien. Mit seiner gefühlvollen Stimme erreichte der einstige DSDS-Gewinner auch dieses Mal wieder die Herzen der Fans.

Doch mitten in dem wohl für ihn selbst emotionalsten Lied, hörte Pietro Lombardi plötzlich auf zu singen. Inmitten der Zuschauermenge entdeckte der 31-Jährige plötzlich ein Plakat, das ihm zunächst die Sprache verschlug. Als er sie wiederfand, musste der Sänger sofort handeln.

Pietro Lombardi unterbricht plötzlich Auftritt

Pietro Lombardi sang gerade das Lied „Kämpferherz“, der Titel, den er seinem Erstgeborenen Alessio widmete. Der gemeinsame Sohn mit Sarah Engels kam mit einem schweren Herzfehler zur Welt und eine Zeit lang wussten die Ärzte nicht, ob das Kind überlebt. Auch die Fans stimmten mit ein, als Lombardi plötzlich das Mikrofon runternahm und auf ein junges Mädchen im Publikum zeigte. „In deiner Brust schlägt ein Kämpferherz?“, fragt der Sänger sie. Die Teenagerin hielt während des Auftritts ein Plakat hoch mit eben diesen Zeilen. Pietro Lombardi zögerte nicht lange und ging zu dem Mädchen. Gerührt von ihrer Geschichte stimmte der Musiker den Song extra für sie nochmal an und die beiden sangen im Duett.

Die Teenagerin besuchte das Konzert zusammen mit ihrer Mutter, die den bewegenden Moment mit Handykamera aufnahm und bei Instagram online stellte. Dort erklärte sie auch, was es mit der Botschaft auf dem Plakat auf sich hat. „Kämpferherz ist der Song, der mir jedes Mal die Tränen in die Augen treibt, weil wir genau das erlebt haben. Ich war in der 37. Schwangerschaftswoche zum Kontrolltermin als es plötzlich hieß: ,Da stimmt was nicht. Die Herztöne sind weg.‘ Und eh ich mich versah, war ich auch schon im Op.“

Die Rührende Geschichte hinter dem Plakat

Sie berichtet weiter, dass ihre Tochter Mileah per Not-Kaiserschnitt geholt werden musste. Doch als sie das Licht der Welt erblickte, habe sie zunächst kein Lebenszeichen von sich gegeben und die Ärzte hätten sie reanimieren müssen. Ein langer Aufenthalt auf der Intensivstation hätten gefolgt, ehe die Mutter ihr Neugeborenes mit nach Hause nehmen konnte. Doch nach 13 Wochen habe das Kind erneut aufgehört zu atmen und der Vater habe sein Kind wieder reanimieren müssen. Von dem Tag an war die Angst der ständige Begleiter.

„Das Ganze passierte insgesamt 3x, organisch wurde bei ihr nie eine Ursache gefunden, daher war die Diagnose ‚plötzlicher Kindstod artiges Ereignis‘ denn zum Glück hat sie alle Atemaussetzer überlebt und ist heute kerngesund“, erklärt die Mutter weiter. Wie gut, das können fast jeden Tag über 100.000 Follower bei Instagram sehen. Denn die vierköpfige Familie teilt ihren Alltag auf Social Media und ist dort selbst schon ein kleiner Star.