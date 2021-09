Pietro Lombardi: Mysteriöses Video – „Lebe seit zwei Monaten im Hotel“

Für die Fans war es ein Schock. Vor einigen Wochen verkündete Pietro Lombardi, dass er sich zurückziehen möchte. Aus der „Social-Media-Welt und Öffentlichkeit“, wie der Sänger Anfang Juli bei Instagram verkündete.

Es fehle ihm an „Kraft und Energie“, so Pietro Lombardi. Viele Dinge habe er angefangen und mittendrin wieder abgebrochen. Irgendwas stimme nicht, so der Sänger damals weiter.

Pietro Lombardi: Die lange Pause hat ein Ende

Nun scheint es, als würde die selbstauferlegte Pause bald ein Ende haben. Auf Pietros Instagramprofil verschwanden plötzlich alle Bilder. Eine Aktion, die man so auch schon bei Lena Meyer-Landrut oder Schlagerkönigin Helene Fischer vor ihren Comebacks gesehen hatte.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro Lombardi sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

Dazu teilt Pietro Lombardi einen kurzen, aber mysteriösen Videoausschnitt in seiner Story. Man sieht einen nachdenklichen Pietro. Er sagt bloß einen Satz. „Jetzt lebe ich seit zwei Monaten im Hotel.“

Pietro Lombardi: Der Countdown läuft

Pietro Lombardi bei einem Konzert in Halle (Westfalen). Foto: IMAGO / Future Image

Was mit dem Haus ist, in das er ja erst frisch eingezogen war... unklar. Sicher ist nur: Am Dienstagabend um 19 Uhr wird etwas auf seinem Profil passieren. Dann nämlich endet der Countdown, den Pietro bei Instagram eingerichtet hat. Man darf gespannt sein.

