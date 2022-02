Pietro Lombardi sendet Nachricht an Dieter Bohlen – der reagiert sofort

Seit fast elf Jahren begleitet Dieter Bohlen seinen Schützling Pietro Lombardi schon durch das Musikbusiness. Auch wenn sich die Songs des „Lüg mich an“-Sängers deutlich von den „Modern Talking“-Hits unterscheiden, kann der 29-Jährige stets auf das Wissen und die Ratschläge des Poptitans bauen.

Nun wendet sich Pietro Lombardi sogar öffentlich an seinen Mentor. Diese Worte soll jeder zu lesen bekommen.

Pietro Lombardi hält Dieter Bohlen den Rücken frei

Sie sind ein unschlagbares Team: Dieter Bohlen und Pietro Lombardi halten seit der achten Staffel von DSDS zusammen. Komme, was wolle. Acht Jahre nach seinem Sieg in der RTL-Castingshow hat Pietro sogar einen der heiß begehrten Jury-Plätze neben Dieter Bohlen ergattert.

Zu Dieter Bohlen blickt Pietro Lombardi auch 11 Jahre nach seinem DSDS-Sieg noch auf. Foto: imago images / Future Image

Doch nach zwei Staffeln verlässt Pietro Lombardi im Jahr 2021 die DSDS-Jury wieder. Fans der Sendung hoffen bis heute auf ein Comeback des Sängers. Das scheint allerdings spätestens nach Bohlens Ausstieg in weite Ferne zu rücken. Während Dieter sich für das plötzliche DSDS-Aus rechtfertigen muss, stärkt ihm Pietro den Rücken.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Pietro Lombardi schickt süße Geburtstagsgrüße – Bohlens Antwort entzückt

So auch an Dieters Ehrentag. Am 7. Februar feiert der Poptitan seinen 68. Geburtstag. Natürlich lässt es sich sein Liebling Pietro da nicht nehmen, den TV-Star gebührend zu feiern. In seiner Instagram Story postet er ein Foto von sich und Dieter Bohlen, das während ihrer gemeinsamen Zeit bei DSDS entstanden ist. Dazu schreibt der Ex-Mann von Sarah Engels: „Alles Gute! Hab' dich lieb.“

Es dauert nicht lange, da teilt Dieter diesen rührenden Beitrag auch in seiner Story und antwortet „Ich dich auch“ mit einem Kuss-Emoji. Wie putzig!

