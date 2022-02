Pietro Lombardi erhält emotionale Nachricht – „Tränen in den Augen“

DSDS-Star Pietro Lombardi ist für seine offene, bodenständige Art bekannt und spricht mit seiner Fangemeinde über Dinge, die ihn bewegen.

Jetzt hat Pietro Lombardi ein besonders emotionales Geständnis an seine Anhänger gerichtet und wird dabei sehr persönlich.

Pietro Lombardi: DIESE Nachricht macht ihn emotional

Während seine Ex-Frau Sarah Engels im absoluten Familienglück schwebt, treibt Pietro Lombardi seine Karriere voran. Vor rund zehn Tagen erschien seine neue Single „Vorbei“ und ist sehr erfolgreich. Das lässt den 29-Jährigen emotional und dankbar werden.

Pietro Lombardi erhält eine Nachricht, die ihn zu Tränen rührt. (Archivfoto) Foto: imago images/Future Image

Am Freitag teilte er seine intimen Gedanken in einem langen Statement mit den Fans: „In der heutigen Zeit mal kurz bekannt zu werden und zu verschwinden ist keine große Kunst. Mit lustigen Videos oder Liebesdramen für Aufsehen zu sorgen ist für die heutige Zeit nix Großartiges. In der heutigen Zeit aber mit Musik erfolgreich zu sein und mit den ganz Großen mitzuspielen, das ist noch mal eine ganz andere Liga.“

„Es ist echt nicht meine Art, so lange Texte zu verfassen, aber ich habe gerade Tränen in den Augen, weil ich einfach so dankbar darüber bin, dass WIR es in die Top 5 der Single-Charts geschafft haben. Die neue Single stieg auf Platz 4 in den Charts als einziger deutscher Künstler der Top 5“, verkündet der Karlsruher die gute Neuigkeit.

Pietro Lombardi offen: „Bin im Inneren immer noch der selbe kleine Junge, der ich damals war“

Pietro Lombardi kann nicht realisieren, dass er 11 Jahre nach seinem DSDS-Sieg bei RTL zwischen Weltstars wie Elton John und Ed Sheeran in den Charts ist. „Ich bin im Inneren immer noch der selbe kleine Junge, der ich damals war.“

Er sehe sich selbst nicht als Star, „eben weil ich der einfache Pietro bin, ist es umso schwerer, diese Erfolge einfach so hinzunehmen. Womit habe ich das verdient, dass ich der einzige deutsche Musiker bin, der in den Top 5 ist? Ich versuche euch gerade meine Glücksgefühle auszudrücken, während ein paar Freudentränen fließen.“

-------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

---------------

Den Erfolg hat der Musiker, der nebenbei auch seine eigene Eis-Marke hat, vor allem auch seinen Fans zu verdanken – deshalb richtet Pietro Lombardi sich direkt an die Fans: „Natürlich bin ich dankbar, dass ihr mich bei allem unterstützt, aber dass ihr mich musikalisch so krass supportet bedeutet mir am meisten, weil es seit meiner Kindheit meine größe Leidenschaft ist.“ Auch wenn er für Radios „noch den DSDS-Stempel“ habe und „aus Prinzip nicht gespielt werde“, sei seine Community so stark, „dass wir alles schaffen können.“

So endet das emotionale Statement von Pietro Lombardi mit einer großen Liebeserklärung an seine Fans: „Ich liebe euch. Danke für eure Zeit.“ (kv)