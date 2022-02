Pietro Lombardi: DIESER Anblick lässt den Sänger sprachlos werden – „Das ist krass“

Pietro Lombardi ist einer der wenigen DSDS-Teilnehmer, der auch nach seinem Sieg weiterhin erfolgreich ist. Und das sowohl musikalisch sowie als Influencer.

Auf Instagram folgen Pietro Lombardi sage und schreibe 2 Millionen Menschen! Und die hält er immer wieder auf dem Laufenden, was gerade so in seinem Leben geschieht.

Pietro Lombardi wird HIERBEI sprachlos

Aktuell ist der Musiker fleißig am Produzieren. So brachte er zuletzt die beiden Songs „Lüg mich an“ und „Diamant“ auf dem Markt. Und auch in diesem noch jungen Jahr hat er seine Fans nicht lange warten lassen. Er hat bereits seine erste Single rausgehauen.

Pietro Lombardi: Bei DIESEM Anblick flippt der Musiker aus. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

„Vorbei“ heißt das Stück, welches am 28. Januar 2022 releast wurde. Und die neue Hit-Single scheint bei seinen Fans ganz schon gut anzukommen.

Pietro Lombardi teilt Erfolgsmoment mit seinen Fans

Denn beim Blick auf die aktuelle Spotify-Top 10 stellt Pietro Lombardi mit großer Begeisterung fest: Sein Song ist dort auch in der zweiten Woche noch vertreten!

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Und diesen Erfolgsmoment wollte er mit seinen Fans teilen. Der 29-Jährige stellte kurzerhand einen Screenshot der Top 10 von der Streaming-Plattform online. Hier liegt „Vorbei“ auf Platz 9.

Pietro Lombardi: Song ist auch in Woche zwei noch in den Top 10 bei Spotify vertreten

„Krass, in der zweiten Woche immer noch in den Spotify-Charts!!! Das ist krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Lasst uns alle weiter Gas geben und streamt den Song. Ich bin so stolz auf uns“, schreibt er noch dazu.

Man darf gespannt sein, wie lange sich der Hit von Pietro Lombardi noch in den Top 10 hält…

Pietro Lombardi war mal mit Sarah Engels verheiratet. Die Beiden hatten sogar ein gemeinsames Haus. Was daraus geworden ist, liest du hier. (cf)