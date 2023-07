Seinen Erfolg verdankt Pietro Lombardi ausschließlich seinen Fans. Immerhin wäre er ohne sie nicht 2011 zum Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ gewählt worden. Auf Instagram folgen dem Sänger mittlerweile 2 Millionen Menschen (Stand 18. Juli) – wo er auftaucht, ist die Begeisterung groß.

Kein Wunder, immerhin zeigt er sich seit Beginn seiner Karriere seinen Anhängern ganz nah. Umso überraschender war sein Auftritt am Montagnachmittag (17. Juli) in Hamburg. Hier wollte Pietro Lombardi ein Meet & Greet abhalten. Doch dann ließ der Sänger seine Fans buchstäblich im Regen stehen.

Pietro Lombardi lässt Fans in Hamburg warten

Gerade noch verzückte Pietro alle mit dem Aufritt seines Sohnes Alessio bei einem seiner Konzerte, da sorgt er für Fan-Frust. Der Grund: Sein, erst am Sonntag (16. Juli) bekannt gegebenes Treffen im „Jupiter“ in der Mönckebergstraße in Hamburg verlief alles andere als geplant. Angesetzt war das Event auf 15 Uhr. Seinen großen Auftritt hatte der Sänger aber erst um 16.30 Uhr.

Seine Fans waren pünktlich vor Ort und warteten sehnsüchtig auf den DSDS-Juror, doch der ließ sich augenscheinlich Zeit. Besonders bitter: Die Wetterlage. Gleich drei Regenschauer lang musste sich Pietros Anhängerschaft die Beine in den Bauch stehen, bis der Sänger endlich auftauchte. Auf Nachfrage dieser Redaktion äußert sich jetzt das Management von Pietro und erklärt, wie es zu der Verspätung kommen konnte.

Management erklärt Pietros Verspätung

„Natürlich tut uns und dem Künstler das ehrlich und von Herzen leid. Pietro Lombardi konnte nicht wie angedacht um 18:00 Uhr starten, da Standard Sicherheitsvorgaben nicht gegeben waren.“

Und weiter: „Dies betrifft vor allem den Schutz der jüngeren und körperlich beeinträchtigten Gäste. Der Künstler hat sein Meet & Greet direkt nach interner Klärung und Sicherstellung der Schutzvorgaben begonnen.“ Pietro sei nicht für die Schutzvorgaben vor Ort verantwortlich gewesen, sondern der örtliche Veranstalter. „Der Schutz und die Sicherheit der Gäste ist Pietro extrem wichtig und wird auch bei jeder Veranstaltung eingehalten.“

Einmal angekommen, stieg dann die Laune bei allen Beteiligten und Pietro zeigte sich seinen Fans gegenüber so hingebungsvoll, wie sonst auch. Ein Reporter vor Ort berichtete von rund 300 Menschen, die extra für den Sänger aufgetaucht waren.