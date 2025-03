Pietro Lombardi überrascht mit Hochzeits-Update – Worte lassen aufhorchen

Eigentlich dachten Fans, dass „DSDS“-Star Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa längst unter die Haube kommen. Nach ihrer Verlobung im Oktober 2022 schien es so, als würde das Paar bald den großen Schritt wagen. Doch Hochzeitsglocken? Bisher Fehlanzeige!

Dabei gab es in den letzten Monaten schon genug Drama. Ein Polizeieinsatz, Gerüchte um eine handfeste Krise – all das sorgte für Schlagzeilen. Inzwischen zeigt sich das Paar auf Instagram wieder als glückliche Familie mit ihren Söhnchen Leano und Amelio.

Und jetzt gibt Pietro endlich ein neues Liebes-Update – stehen die beiden also bald vor dem Altar?

Pietro Lombardi redet Klartext

Auf Instagram gewährt der Sänger regelmäßig Einblicke in sein Privatleben – und in einer Fragerunde wollten Fans es diesmal genau wissen: Wann wird geheiratet? Eigentlich schien es nur eine Frage der Zeit, bis Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa den großen Schritt wagen. Fans waren sich sicher: Bald steht die Traumhochzeit an! Doch Pustekuchen – das Paar hat seine Pläne bisher auf Eis gelegt.

Nun gibt Pietro jedoch ein neues Liebes-Update! Auf die Frage nach der Hochzeit zögert er allerdings, überlegt kurz und antwortet dann: „Ich finde ehrlicherweise, Laura Lombardi schöner als Laura Rypa. Das ist einfach meine objektive Meinung.“ Ist das etwa ein versteckter Hinweis?

Daher liegen Hochzeits-Pläne auf Eis

In einer Instagram-Fragerunde am 20. November verriet Laura bereits, warum es mit der Hochzeit noch dauern wird: „Wir haben es mit der Hochzeit nicht eilig. Ursprünglich war der Plan, zu heiraten, wenn Leano etwas älter ist und den Tag bewusst miterleben kann. Jetzt haben wir uns überlegt, noch zu warten, bis auch Amelio größer ist, damit alle Kinder diesen besonderen Moment mit uns teilen können.“

Ihre Fans können sicher sein, dass der große Tag kommen wird – nur eben dann erst, wenn alles perfekt passt.