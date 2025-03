Pietro Lombardi geht radikalen Schritt – „So erleichtert“

DSDS-Star Pietro Lombardi (32) hatte es schon länger angekündigt, doch nun war es endlich soweit: Der Sänger hat den Schritt gewagt und sich einer Laserbehandlung an den Augen unterzogen.

Auf Instagram gibt er nun seinen Fans ein exklusives Update und gewährt Einblicke in seine Genesung. Wie fühlt sich der Halbitaliener aktuell?

Pietro Lombardi merkt sofort eine Veränderung

Mit einer, wie er sie selbst nennt, „Men in Black“-Brille auf der Nase zeigt er sich kurz nach der Operation in seiner Instagram-Story: „Die Augen-OP ist geschafft! Ich bin so erleichtert. Es hat nicht wehgetan. Ich war so aufgeregt heute morgen. Die Brille ist extrem groß, aber die muss ich jetzt erst einmal tragen“, verkündet er emotional.

Zudem lässt es sich Pietro Lombardi nicht nehmen, noch zusätzliche Werbung für den Arzt seines Vertrauens zu machen. In einer weiteren Story meldet er sich sieben Stunden nach der Operation. Dabei ist der Sänger sichtlich überrascht und fasziniert.

So erzählt Pietro Lombardi: „Es ist schwer zu glauben: Wir haben jetzt knapp sieben Stunden nach der OP und ich kann besser sehen. Normalerweise muss ich zwei bis drei Tage warten. Aber es ist jetzt schon viel besser. Ich kann es einfach kaum glauben.“ Außerdem habe der gebürtige Karlsruher keinerlei Schmerzen.

Pietro Lombardi hat bald den Durchblick

Jedoch muss sich der ehemalige DSDS-Sieger noch gedulden. Denn: Gewöhnlicherweise werden seine Augen erst in den nächsten Tagen oder kommenden Wochen nach der Operation wieder ihre volle Klarheit erlangen.

Schlussendlich möchte Pietro Lombardi seinen Followern Ängste vor einer Laserbehandlung nehmen. Eines ist sicher: Er wird er seine Anhängerschaft weiterhin auf dem Laufenden halten und neue Updates mit ihnen teilen. Nach eigener Aussage können sie sogar schon morgen damit rechnen.