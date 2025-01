Pietro Lombardi im Krankenhaus: „Ich habe richtig Panik bekommen!“

Pietro Lombardi (32) teilt auf Instagram immer wieder private Einblicke aus seinem Leben. Doch diesmal gibt es keine erfreulichen Nachrichten: Der ehemalige „DSDS“-Juror musste ins Krankenhaus eingeliefert werden – und das während eines Einkaufs! Doch was war passiert?

Pietro Lombardi wollte eigentlich nur einen ganz normalen Einkauf erledigen. Doch plötzlich der Schock: Während er noch in den Regalen stöberte, begann sein Gesicht zu schwellen. In den sozialen Medien berichtet Pietro: „Team Lombardi, ich schwöre, was heute passiert ist: Ich war im Krankenhaus, weil ich Panik bekommen habe.“

Pietro Lombardi schockt mit Foto-Aufnahmen

„Leute, ich war einkaufen und auf einmal ist mein ganzes Gesicht immer noch geschwollen. Überall! Auf einmal habe ich irgendeine allergische Reaktion bekommen. Keine Ahnung von was! Mein ganzes Gesicht – Flecken, rot – mein ganzer Körper war voll!“, erklärt der RTL-Star in seiner Instagram-Story.

Die Ursache? Völlig unklar! „Ich habe richtig Panik bekommen!“, so Pietro. Daraufhin suchte der 32-Jährige sofort eine Apotheke auf und bekam dort schnelle Hilfe. „Jetzt habe ich ein Paar Sachen von der Apotheken geholt“, so Pietro weiter. Aber damit war der Horror noch nicht vorbei. „Vom Kratzen habe ich hier jetzt richtig wunde Stellen und geschwollene Stellen, ich habe um mein Leben gekratzt! Ich habe gedacht, ich kratze mich jetzt zu Tode!“, berichtet er weiter.

Doch Pietro wäre nicht Pietro, wenn er die Situation nicht mit einem Augenzwinkern kommentieren würde.

Er erzählt, dass er eigentlich einen Dreh mit einem Freund geplant hatte und scherzt: „Morgen habe ich einen Dreh mit einem Kumpel“, erzählt er und lacht. „Dein Kameramann muss morgen dribbeln und eine Maske vor meinem Gesicht machen“