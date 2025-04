Pietro Lombardi erlebt Preisschock im Türkei-Urlaub – „92 Euro? Sofort wieder zurückgelegt“

Vom „DSDS“-Sieger zum Dauerbrenner in der deutschen Popszene – Pietro Lombardi hat sich längst einen festen Platz in der Musiklandschaft ersungen. Mit Ohrwürmern wie „Phänomenal“ oder „Señorita“ trifft er seit Jahren den Ton bei seinen Fans. Und auch privat scheint bei ihm vieles im Takt zu laufen: Nach dem Liebes-Aus mit Sarah Engels hat er mit Laura Maria Rypa eine neue Partnerin gefunden, mit der er inzwischen sogar verlobt ist.

Aktuell genießen die beiden allerdings getrennt ihre kleine Auszeit. Während Laura auf Schiffsreise mit ihrer Familie ist, gönnt sich Pietro einen Vater-Sohn-Trip in die Türkei – Quality-Time mit Sohn Alessio. Doch direkt nach der Ankunft erlebt der Sänger eine kleine Urlaubsüberraschung der weniger schönen Sorte: ein echter Preisschock!

Pietro Lombardi: Preis-Hammer im Türkei-Urlaub

Was war passiert? Eigentlich wollte Pietro nur etwas Nettes für den Pool kaufen – ein kleiner Spielzeugjetski für Alessio. Doch an der Kasse kam dann der Moment, in dem selbst ein Popstar mal schlucken muss. „Ich wollte was für den Pool holen. Dann war ich an der Kasse – 92 Euro? Schock! Sofort wieder zurückgelegt!“, erzählt er sichtlich entgeistert in seiner Instagram-Story.

Und schiebt gleich hinterher: „Ich bin kein geiziger Mensch, wirklich. Aber 92 Euro für einen wirklich kleinen Jetski? Niemals im Leben.“ Auch 20 oder 30 Euro hätten ihm schon gereicht, so Lombardi, aber fast 100? Das ging ihm dann doch gegen den Strich.

Und der Urlaub? Der ist natürlich noch lange nicht zu Ende. Gerade erst hat Pietro Lombardi drei entspannte Tage in Paris mit Laura verbracht. Jetzt steht schon die nächste Reise in den Startlöchern: Entweder geht es diesen Sommer in die USA oder nach Thailand, wie Pietro verrät. Doch bevor es so weit ist, wartet erst mal der nächste Auftritt: Am 26. April heizt er beim großen Malle-Opening im Mega-Park ein.