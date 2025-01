Pietro Lombardi: Kurz vor Auftritt in Dortmund – Sänger erreicht ungewöhnliche Nachricht

Seit seinem DSDS-Gewinn 2011 hat Pietro Lombardi mit den Jahren eine große Fanbase aufgebaut. 2025 geht der Sänger auf Tour in den größten Hallen Deutschlands. Sein nächster Stopp ist am Dienstag (11. Februar) in Dortmund.

Knapp zwei Wochen vor seinem Konzert in der Westfallenhalle in Dortmund erreicht Pietro Lombardi nun eine ungewöhnliche Nachricht. Oder besser gesagt ein Wunsch. Ob der Sänger dem nachkommen wird?

Pietro Lombardi: ER will bei ihm auftreten

Im Februar 2025 ist Pietro Lombardi in sechs verschiedenen Städten unterwegs. Seine „Kapitel Tour 2025“ wird „die letzte Pietro-Lombardi-Tour sein – für die nächsten Jahre“. Das kündigte der Musiker auf seinem Instagram-Profil vor einigen Monaten an. Das wollen natürlich viele Fans nicht verpassen, dementsprechend sind die meisten Tickets auch schon weg.

Pietro Lombardis Tourplan im Februar 2025

5. Februar: Berlin – Uber Halle

6. Februar: Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11. Februar: Dortmund – Westfalenhalle

12. Februar: Köln – Lanxess Arena

13. Februar: München – Olympiahalle München

Nun meldet sich jedoch ein Teenager, der nicht im Publikum, sondern am besten direkt auf der Bühne stehen will. „Pietro Lombardi sehen wir uns am 11.02 in Dortmund??#ichwillaufpietrosbühne“, schreibt Timm Wiechert auf seinem Instagram-Kanal. Der 13-Jährige ist kein Unbekannter, immerhin stand er bereits bei der Castingshow „The Voice Kids“ auf der Bühne.

Sido ist sein größter Fan

Zu dem Zeitpunkt war Timm 10 Jahre alt und konnte die Coaches um Lena Meyer-Landrut, Smudo und Michi von den Fanta Vier sowie Alvaro Soler und Wincent Weiss noch nicht ganz von sich überzeugen. Doch der Teenager arbeitet weiterhin an einer Karriere als Rapper. Und einen großen Fan und Unterstützer hat er schon: Sido. Denn der Rapper holte den kleinen Nachwuchs-Künstler bereits mehrmals auf die Bühne, sodass sie zusammen ablieferten. Nun soll also ein Auftritt mit Pietro Lombardi folgen.

Aber obwohl bereits einige Follower den Sänger unter dem Beitrag markierten, ist zumindest öffentlich noch keine Reaktion zu sehen (Stand 26. Januar). Aber wer weiß, welche Gespräche es bereits hinter den Kulissen gibt.