Pietro Lombardi: Ärger mit Oliver Pocher – plötzlich schießt sein Kumpel öffentlich gegen ihn

Diese Spitze dürfte Pietro Lombardi kalt erwischen. Ausgerechnet sein guter Freund Oliver Pocher lässt plötzlich kein gutes Haar mehr an dem DSDS-Star. Im gemeinsamen Podcast mit Ehefrau Amira stellt der Comedian seinen vermeintlichen Kumpel bloß.

Dabei hat Pietro Lombardi der Familie von Oliver Pocher ein komplett neues Zuhause geboten, nachdem ihr Haus von der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstört worden ist. Statt aus Dankbarkeit auf einen fiesen Spruch zu verzichten, macht sich der Komiker nun öffentlich über den Sänger und seinen frischgeborenen Sohn lustig.

Amira gratuliert Pietro Lombardi – Oliver Pocher schmeckt das gar nicht

Oliver Pocher und der „Bella Donna“-Sänger verbindet eine langjährige Freundschaft. Ob vor oder hinter der Kamera: Die beiden Männer haben sich stets den Rücken freigehalten. Dem Comedian und seiner Frau Amira hat der Musikstar sogar sein Herz ausgeschüttet. „Er hat auch mir erzählt: ‚Ich war richtig süchtig nach dieser Aufmerksamkeit'“, verrät die Moderatorin unter anderem in der RTL+-Dokumentation „Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe“. Die Miniserie berichtet von den Anfängen des DSDS-Stars.

All das Vertrauen, das sich Pietro Lombardi und Oliver Pocher gegenseitig geschenkt haben, scheint sich nun aber in Luft aufgelöst zu haben. Im „Die Pochers“-Podcast rammt Oli seinem Buddy ein verbales Messer in den Rücken. Als Amira und er auf den diesjährigen DSDS-Sexismus-Skandal um Dieter Bohlen zu sprechen kommen, richtet Amira ihrem Freund Pietro nebenbei Glückwünsche aus. Schließlich ist der 30-Jährige erst im Januar wieder Vater geworden.

Oliver Pocher stellt Pietro Lombardi bloß: „Komplett unterm Radar gelaufen“

Von Oliver Pocher bekommt Pietro keine Grüße ausgerichtet. Stattdessen entgegnet er genervt: „Hat der ein Kind bekommen?“ Laura Maria Rypa, die Freundin des Sängers, hat in den vergangenen neun Monaten beinah täglich über ihre Schwangerschaft bei Instagram berichtet. Seit der Geburt teilt sie zahlreiche Fotos von ihrem Baby und auch Pietro Lombardi möchte als stolzer Papa sein Glück mit der ganzen Welt teilen. Ein rotes Tuch für Oliver Pocher, der seine Kinder bekanntlich strikt aus der Öffentlichkeit heraushält.

„Aber das hält der auf Social Media komplett geheim, oder? Nee, das ist halt komplett unterm Radar gelaufen“, spottet er über Pietro und Laura. Und es ist nicht das erste Mal, dass sich Oliver Pocher in seinem Podcast über das Paar auslässt. Laura Maria Rypa hat deshalb bereits öffentlich zurückgeschossen. „Ich brauche dazu nichts zu sagen. Jeder hat ja seine eigene Meinung, was er von Menschen hält, und so habe ich auch meine“, stellt sie bei Instagram klar.