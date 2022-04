Pietro Lombardi: Intimes Bild mit IHR – „Gefühl ist für uns beide neu“

DSDS-Star Pietro Lombardi hat nach der Trennung von Sarah Engels bisher nicht wirklich Glück in der Liebe. Er hatte zwar hin und wieder Dates und eine kurze Beziehung mit Influencerin Laura Maria Rypa, doch aktuell ist er Single – dachte man zumindest.

Denn kürzlich postete Pietro Lombardi plötzlich auf Instagram ein Foto von zwei Händen – seiner und die einer unbekannten. Die Fans waren schockiert, weil Pietro einen Ehering trug. Jetzt hat er sogar noch einen drauf gesetzt und sich mit diesem bekannten Promi als Braut gezeigt!

Pietro Lombardi zeigt sich in intimer Situation mit IHR

Am Freitag veröffentlichte Pietro Lombardi auf seinem Account ein Foto von ihm als Bräutigam – und mit einer Braut an seiner Seite!

So trägt er einen schicken Anzug und Käppi und strahlt übers ganze Gesicht. An seiner Seite, in weißem Kleid: Sängerin und Youtuberin Katja Krasavice.

Haben die beiden etwa heimlich geheiratet? Dass die beiden überhaupt näheren Kontakt haben, wusste bis jetzt niemand. In der Vergangenheit gab es nicht einmal den Verdacht auf eine Liebesbeziehung zwischen den beiden.

-----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, mittlerweile sind die beiden geschieden, verstehen sich aber immer noch gut

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

-----------------------------------------

Pietro Lombardi: Fans sind geschockt! Ist das alles echt?

Unter dem Foto, das beide auf ihren Accounts veröffentlichten, heißt es: „Dieses Gefühl ist für uns beide neu.“

Auch die Fans der beiden sind verwirrt über die überraschende Nachricht, kommentieren unter anderem:

„Ich bin maximal verwirrt“

„Wer hätte das gedacht? Viel Glück“

„Warte was?“

„Ist es wirklich wahr?“

„Als ob die beiden heiraten“

Einige haben jedoch auch eine sinnvolle Vermutung, worum es sich tatsächlich handeln könnte. „Leute, sie machen Musik zusammen“, kommentiert ein Fan unter dem Hochzeitsfoto. Ein anderer Follower ist sich ebenfalls sicher: „Ich bin schon sehr auf den Song gespannt!“

-----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

-----------------------------------------

Die beiden haben sich dazu noch nicht geäußert. Aber früher oder später werden sie wohl verraten, worum es sich wirklich handelt.

Vor zwei Wochen beendete Pietro Lombardi seine Deutschlandtour. Danach meldete er sich ausführlich bei seinen Fans zurück. DAS will er jetzt endlich ändern >>>