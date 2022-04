Pietro Lombardi: Liebeskummer! „Hat sich in mich verliebt“

Nach dem Aus mit Laura Maria Ripa ist es Frauentechnisch dann doch ein wenig ruhig um Ex-„DSDS“-Star Pietro Lombardi geworden. Aber halt: Kündigt sich da etwa ein erneutes Liebes-Drama bei DSDS-Star Pietro Lombardi an? Der Sänger ist gerade erst von seiner Konzerttournee zurückgekehrt, da meldet sich auch schon wieder eine Frau im Netz zu Wort.

Sie gibt an, Pietro Lombardi habe ihr schweren Liebeskummer bereitet. Doch wer ist die hübsche Blondine, die ihr Herz an den Sänger verloren hat?

Pietro Lombardi: Verliebt in Curvy-Model? Influencerin ist völlig perplex

In ihrer Instagram-Story berichtet die Influencerin „Citamaass“: „Pietro hat sich in mich verliebt, obwohl ich gar nicht sein Typ bin.“ Doch ihre Liebe soll einige Hindernisse gehabt haben. „Er will unbedingt mit mir zusammen sein. Er muss aber erstmal überlegen, ob das klar geht, weil er ja so berühmt ist und ich curvy bin“, behauptet Felicita (so der bürgerliche Name des Webstars).

Was wie ein wirrer Fiebertraum klingt, entpuppt sich tatsächlich als Luftschloss der Beauty-Bloggerin. Denn: Bei ihrem Flirt mit Pietro Lombardi handelt es sich lediglich um einen Traum der 34-Jährigen.

Doch das Liebes-Drama verfolgt Felicita bis zum nächsten Tag: „Dieser Traum war so real und ich hatte einen solchen Liebeskummer. Kennt ihr das, wenn ihr am nächsten Tag denkt, ihr seid immer noch in diesem Traum und habt noch immer krassen Liebeskummer?“

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Beauty-Bloggerin ist großer Fan von Pietro Lombardi: „Mein Lieblingssänger“

Fans des „Cinderella“-Sängers können sich also beruhigen: Pietro Lombardi ist noch immer Single und hat keine neue Freundin. Doch wie hat es der 29-Jährige in den Traum von „Citamaass“ geschafft? Die Bloggerin hat eine Theorie.

„Ich glaube, das ist gekommen, weil ich mit Guido Maria Kretschmer richtig viel über Pietro Lombardi gesprochen habe, weil er mich gefragt hat, wer mein Lieblingssänger ist“, erklärt das Model, das aktuell mit dem „Shopping Queen“-Star zusammenarbeitet.

----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

----------------------------------------

Besonders unterhaltsam: Pietro Lombardi wunderte sich über seltsame Farbe des Himmels in Freiburg. Was ist passiert?