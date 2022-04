Pietro Lombardi: Jetzt macht ER ihm Druck – „Traust dich nicht“

Pietro Lombardi hat eine Entscheidung getroffen. Der Sänger will abnehmen und nicht gerade wenig. Die Fans, die ihn bereits seit seiner Teilnahme bei DSDS kennen, dürften sich an einen deutlich schlankeren Pietro Lombardi erinnern.

So aussehen wie mit 19 Jahren will der Sänger vermutlich nicht mehr, aber einige Kilos dürfen gerne purzeln. Bei seinem Vorhaben macht Pietro Lombardi jetzt ausgerechnet ein Promi-Kollege ordentlich Druck.

Pietro Lombardi bekommt Wett-Angebot in Instagram-Video

„Bei mir ist Corona gewichtsmäßig nicht vorbeigegangen, sondern direkt eingezogen. Ich wollte dir hiermit anbieten: Wir machen zusammen Sport“, sagt Komiker Dennis aus Hürth in einem Instagram-Video.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, mittlerweile sind die beiden geschieden, verstehen sich aber immer noch gut

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Pietro Lombardi bekommt bei seinem Abnehm-Vorhaben jetzt prominenten Druck. Foto: IMAGO / Panama Pictures

Die Idee: „Wir lassen das kontrollieren und wer am meisten abnimmt, der gibt dem anderen nachher eine Currywurst aus.“

Dennis aus Hürth macht Pietro Lombardi Druck

Weil es ihm anscheinend wirklich ernst ist, sagt Dennis aus Hürth mit Nachdruck: „Wie sieht's aus, du Otto? Traust dich nicht? Wenn du verlierst, trittst du bei meiner Oma auf.“

Dennis aus Hürth, hier im Mai 2019, will mit Pietro Lombardi zusammen abnehmen. Foto: IMAGO / Future Image

Bei so einem Angebot kann Pietro Lombardi nicht anders, als darauf einzugehen. Der Sänger teilt das Video in seiner Instagram-Story und schreibt dazu: „Bester Mann, okay Wette angenommen. Hoffentlich freut sich die Oma.“

Pietro Lombardi teilt Abnehm-Plan auf Instagram

Pietros Antwort klingt allerdings, als glaube er nicht an seinen eigenen Erfolg. Dabei zeigt sich der Sänger aktuell wieder regelmäßig im Fitnessstudio, zuletzt erst mit seinem guten Freund Stefano Zarrella.

Mehr zu Pietro Lombardi:

Der Italiener ist der kleine Bruder von Giovanni Zarrella. Wer bei ihm am Samstag bei „Die Giovanni Zarrella Show“ beim ZDF mit ihrem neuen Song Weltpremiere feiert und ihr Konzert-Comebcak gibt, erfährst du hier.

Und wer die Abnehm-Challenge gewinnt, wird sich erst in Zukunft zeigen.