Peter Maffay zieht nach Wacken-Auftritt eindeutiges Fazit: „Selten so erlebt“

Eigentlich hatte er seinen letzten Auftritt schon gespielt, doch einmal beim berühmtesten Metal-Festival der Welt auf der Bühne zu stehen, das konnte sich wohl auch ein Peter Maffay nicht entgehen lassen. Am Mittwoch hatte Comedy-Ikone Bülent Ceylan einen Slot auf dem Wacken Open Air ergattert.

Der Comedian ist bekanntlich ein riesiger Metal-Fan, spielte auch schon Schlager-Hits von Stars wie Helene Fischer oder Roland Kaiser im Metal-Gewand. Und so ließ es sich der Mannheimer nicht nehmen, beim Wacken-Festival auch Peter Maffay auf die Bühne zu holen und mit ihm den gemeinsamen Song „Anders gleich“ zu performen. Ein Erlebnis, das Peter Maffay scheinbar sehr beeindrucken konnte.

Peter Maffay rockt auf dem Wacken Open Air

„Hallo Wacken, hallo liebe Leute, ich bin meinem Freund Bülent Ceylan sehr dankbar, dass er und seine Band – einen Song lang – seine Bühne mit mir geteilt hat. So konnte ich euch und Wacken zum ersten Mal erleben. Was für ein tolles Ereignis, was für eine Energie“, schwärmte Maffay nach dem Auftritt bei Instagram.

Und weiter: „Ich habe selten so ein geschlossenes Publikum erlebt, tolerant, positiv und fröhlich. Ich bin ein Wacken-Fan geworden! Dafür und für eure Reaktionen möchte ich mich herzlich bedanken. Wie heißt es in Bülents Song so treffend: ‚Vielleicht sind wir nur alle anders gleich!‘ In diesem Sinne euch allen eine gute Zeit, Peter.“

Die Fans des Sängers sind jedenfalls aus dem Häuschen. „Peter, du bist der absolute Wahnsinn. Jetzt hast du auch noch den Festivalbesuchern in Wacken gezeigt, wo der Hammer hängt“, hieß es beispielsweise bei Instagram.

Oder: „Peter, du bist einfach der Beste! Ich hab immer Tränen in den Augen, wenn ich an das Konzert in Frankfurt denke.“ Während ein Dritter noch einen Wunsch hat: „Und nächstes Jahr in WACKEN rocken. Das wär doch ein super Plan. Ich komme auch.“