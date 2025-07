„Iron Maiden“ lässt Schalke beben – nach dem Konzert werden Besucher deutlich

Am Freitag (11. Juli) krachte es in der Veltins Arena auf Schalke so richtig: Die legendäre Heavy-Metal-Band „Iron Maiden“ brachte das Stadion in Gelsenkirchen so richtig zum Beben.

Tausende Fans waren ins Ruhrgebiet gepilgert, um „Iron Maiden“ live auf Schalke zu erleben – und ließen es sich im Anschluss natürlich nicht nehmen, im Netz ihre Erfahrungen zu schildern. Dabei wird eins deutlich: Dieses Konzert hat niemanden kalt gelassen!

„Iron Maiden“-Konzert auf Schalke

Nach dem „Iron Maiden“-Konzert auf Schalke postete das Social-Media-Team der Veltins Arena einige Fotos und Videos des Events im Netz, auf denen man die energiegeladene Stimmung im Stadion direkt nachempfinden kann. In den Kommentaren unter den Beiträgen schildern die Besucher, wie sie das Mega-Event in Gelsenkirchen erlebt haben – und finden dabei deutliche Worte.

Die Stimmung, die Musik – und natürlich „Iron Maiden“ selbst – heizten die Massen so richtig an. Das geht aus den begeisterten Kommentaren u.a. auf Facebook hervor. Ein Auszug:

„Die Band hatte richtig Bock, die Stimmung war gigantisch, das war ein richtig geiles Konzert“

„Wir haben den Abend mit einer Setlist, die keine Wünsche ausließ, sehr genossen.“

„Es war so geil.“

„Unfassbar geil war es und der Sound war überragend, noch nie so gut erlebt bei einem Konzert in der Arena. „

„Wir standen im Innenraum in der zweiten Welle, da war der Sound gut. Getränke gingen recht schnell und Maiden waren der absolute Hammer“

„Tolles Konzert, gute Orga mit kurzen Wartezeiten“

„Block C1, zwei Karten für kleines Geld bekommen, super Sicht, super Akustik, nirgends Schlange stehen, perfekter Abend.“

Doch hier und da tauchen auch ein paar negative Stimmen in den Kommentaren auf.

Kritik an Sound in der Arena

Während einige Besucher (siehe oben) die heftigen Metal-Klänge in der Veltins-Arena absolut genossen, hörte sich der „Iron Maiden“-Auftritt für andere Besucher – je nachdem, wo man sich im Stadion befand – offenbar alles andere als gut an. „Schlimmer geht’s nicht vom Sound“ oder „Katastrophe“ liest man in einzelnen Kommentaren im Netz. Einige Nutzer behaupten sogar, das Konzert wegen der Tontechnik vorzeitig verlassen zu haben. „Für Metal Sound ist die Arena einfach ungeeignet“, schimpft ein User auf Facebook.

Doch der Gegenwind lässt nicht lange auf sich warten. „Der Sound unten in der Mitte war gut – basta“, betont ein Besucher – und versucht, diplomatisch die Wogen zu glätten: „Ein guter Sound auf den Rängen (und je höher man kommt) ist einfach nicht zu realisieren. Wer da eine Karte kauft, muss mit allem rechnen. Heute war der Sound in der rund 10. Reihe vor der Bühne sehr gut.“

Und trotz dieser einzelnen kritischen Stimmen ist und bleibt die Veltins-Arena eine der Top-Adressen für Konzert-Events in NRW. Schließlich lockte das Stadion auf Schalke in den vergangenen Monaten ja nicht nur „Iron Maiden“ nach Gelsenkirchen – sondern auch Weltstars wie Bruce Springsteen, Taylor Swift oder Robbie Williams.