Er ist der wohl bekannteste Bär der Welt und bald zurück im Kino – Paddington. Der reiselustige Bär, der in London gestrandet ist und hier mit jeder Menge Herausforderungen konfrontiert wird, feiert sein Comeback mit einem neuen Film: „Paddington 3“.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zu dem Familien-Abenteuer. Doch schon jetzt gibt es bittere News für die Fans des pelzigen Kinohelden. In „Paddington 3“ wird es eine drastische Veränderung bei der Besetzung geben.

„Paddington 3“: SIE ist in Fortsetzung nicht dabei

In Großbritannien ist Paddington eine echte Kult-Figur und seine Reisen legendär. Nicht ohne Grund wurde er 2022 zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. zum Tee eingeladen. Sein neustes Abenteuer führt ihn zurück nach Peru in seine Heimat. Allerdings macht er sich nicht alleine auf die Tatzen, sondern nimmt seine Zieh-Familie, die Browns, mit auf die Reise.

++ „Der Super Mario Bros. Film“: Dieses Detail entgeht dir, wenn du nicht im Originalton guckst ++

Wobei es hier eine nicht ganz unwesentliche Veränderung in der Familienkonstellation gibt. Die besteht zwar immer noch aus Vater Henry, Tochter Judy und Sohn Jonathan, bei Mutter Mary gibt es aber eine Änderung. Denn statt Darstellerin Sally Hawkins übernimmt jetzt Emily Mortimer die Rolle von Paddingtons Gastmutter.

Emily Mortimer übernimmt Rolle von Mrs. Brown

Damit heißt es nach zwei Filmen Abschied nehmen von Hawkins – es sind bittere Neuigkeiten für alle Fans, die die Britin in ihrer Rolle liebgewonnen hatten.

Emily Mortimer (r.) übernimmt die Rolle der Mrs. Brown von Schauspielerin Sally Hawkins (l.). Foto: IMAGO / ZUMA Wire, YAY Images

Ihre Entscheidung begründete sie gegenüber „Variety“ wie folgt: „Für mich war es der richtige Zeitpunkt, die Zügel in andere Hände zu legen, und es gibt keine bessere als die wirklich wunderbare Emily Mortimer, sie ist etwas ganz Besonderes.“

Mehr News:

Von ihrer Nachfolgerin schwärmt sie aber in höchsten Tönen und sagt: „Sie wird die Essenz von Mary Brown verkörpern und sie sich dennoch völlig zu eigen machen.“ Trotz Ausstieg werde sie immer in Paddingtons Welt verliebt sein, so Hawkins.