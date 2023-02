Otto Waalkes: Seltener Anblick – SO zeigt sich der Komiker fast nie

Ihn kennt wirklich jedes Kind. Es gibt wohl keinen Menschen in Deutschland, der noch nichts von Otto Waalkes gehört hat. Der Kultkomiker aus Ostfriesland brachte schon Generationen von Fans zum Lachen. Sein Markenzeichen: Die langen, blonden Haare und seine charakteristische Kappe.

Doch wie sieht Otto Waalkes eigentlich ohne Cap aus? Schließlich trägt der Komiker seine Kopfbedeckung fast ständig. Auf Instagram hat der 74-jährige Emdener nun das Geheimnis um seine Frisur gelüftet. SO sieht man Otto eigentlich nie.

Otto Waalkes scherzt über seine Frisur

„Meine arabischer Frisur achsachma wadamahaarda“, scherzt Otto neben dem Porträt, das er auf seinem Instagram-Kanal hochlud. Es zeigt, dass sich das Haupthaar bei dem Komiker langsam gelichtet hat, die blonden Haare an der Seite aber immer noch vom salzigen Nordseewind geküsst vom Kopfe baumeln. Ja, Otto kann wirklich alles tragen. Das finden auch seine Fans.

„Ein tolles Foto eines tollen Mannes mit toller Ausstrahlung“, lobt beispielsweise eine Followerin des Komikers. Ein anderer Fan jubelt: „Safe, das Foto ist bald auf dem Cover der Vogue. Otti als Trendsetter.“ Und ein Dritter kramt in seiner Erinnerung: „Vor fast 30 Jahren hab ich dich auf der Bonnerstrasse in Köln im Hotel gesehen und jetzt 30 Jahre später kein bisschen verändert! Nur die Frisur ist anders. ‚Otto der Film‘ hab ich jedes Wochenende geschaut. LEGENDE!“

Seine Fans sind dem Kult-Ostfriesen also auch nach über 50 Jahren auf der Bühne noch immer treu. Klar also, dass auch unter diesem Foto die Frage aufkam, wann der 74-Jährige denn endlich wieder auf Tour gehen würde. „Komm bitte schnell wieder auf Tour. Möchte dich gern wiedersehen“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Bislang gibt es allerdings noch keine Termine für 2023. Aber diesem Mann ist bekanntlich alles zuzutrauen. Da würde auch eine spontane Tour nicht überraschen. Wir dürfen also gespannt sein, was sich der Kult-Ostfriese für dieses Jahr noch so überlegt hat.