Otto Waalkes in tiefer Trauer: „Ich werde dich soooo vermissen“

Sie wurde nur 72 Jahre alt. Am Mittwoch verstarb Rosi Mittermaier nach schwerer Krankheit im Kreis ihrer Familie. Ein Schock für die Sportwelt. War Mittermaier doch die „Gold-Rosi“. Eine deutsche Sportheldin, die 1976 bei der Olympiade in Innsbruck gleich zwei Goldmedaillen gewann und auch sonst viel für den Skisport in Deutschland tat. Wie beliebt sie wirklich war, zeigt sich nun kurz nach ihrem Tod. Aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens kommen die Beileidsbekundungen. Auch Deutschlands bekanntester Ostfriese, Otto Waalkes, erinnert sich mit Wehmut an Rosi Mittermaier.

„Rosi, ich werde dich soooo vermissen“, schreibt Otto Waalkes auf Instagram zu einem Bild, das ihn mit seinem typischen Otto-Lachen neben Rosi Mittermaier zeigt. Ein Bild, das ans Herz geht, wie die Fans in den Kommentaren deutlich zeigen.

Otto Waalkes trauert um Rosi Mittermaier

„Ein Mensch gewordener Sonnenschein war sie und ein Vorbild für viele Menschen. Sportsgeist, Wärme, Fröhlichkeit, Optimismus, Hilfsbereitschaft, Familiensinn, Dankbarkeit – all das hat sie auf authentische Weise gelebt und ausgestrahlt. Herzliches Beileid allen Angehörigen“, schreibt beispielsweise eine Followerin des 74-jährigen Ostfriesen.

Und ein Follower ergänzt: „Ach lieber Otto. Oh, welch traurige Nachricht. Wir haben immer gesagt, die Rosi ist eine ganz tolle Frau, Mutter, Sportlerin und ein ganz besonderer, lieber Mensch. Wir sind mit ihr durch die Zeiten gewandert.“

Mehr News:

Doch nicht nur von Otto und seinen Followern kommen die Beileidsbekundungen. Beispielsweise meldete sich auch RTL-Star Joachim Llambi zum Tode Mittermaiers. „Ich bin sprachlos, Rosi Mittermaier lebt nicht mehr, das macht mich unendlich traurig. Nicht nur eine großartige Sportlerin war Rosi, sondern ein einmalig liebevoller Mensch. Ich wünsche Christian und der ganzen Familie viel Kraft in diesen Stunden und ich werde mich immer an die schönen gemeinsamen Stunden erinnern“, so der „Let’s Dance“-Juror.