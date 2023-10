Otto Waalkes und Dieter Hallervorden posten Schnappschuss – „Ihr wart meine Kindheit“

Ihre Filme sind den meisten Menschen aus der Kindheit bekannt, ihre Namen sind über Generationen hinweg ein Begriff – manche Fernsehstars kann man geradezu als Kindheitshelden bezeichnen. Komiker Otto Waalkes und Schauspieler Dieter Hallervorden haben diese Bezeichnung mit Sicherheit verdient.

Otto Waalkes feierte seinen Durchbruch mit der „OTTO SHOW“ im Jahr 1973, es folgten unzählbare Fernsehauftritte, Auszeichnungen und erfolgreiche Kinofilme. Dieter Hallervorden ist bereits seit dem Jahr 1960 auf der Leinwand zu sehen, zuletzt verhalf er als Hauptdarsteller Til Schweigers Tragikomödie „Honig im Kopf“ zum Erfolg. Die beiden Fernsehstars genießen eine Art Kultstatus in Deutschland. Nun posteten die beiden Superstars einen gemeinsamen Schnappschuss, der die Fans in Ekstase versetzte.

Otto Waalkes und Dieter Hallervorden geben privaten Einblick

Eine Freundschaft der beiden Fernsehstars konnten Fans bisher nur erahnen. Nun postete Schauspieler Hallervorden ein gemeinsames Foto mit seinem Kollegen Otto Waalkes, das schöne Kindheitserinnerungen bei den Fans hervorruft. Auf dem Schnappschuss sind die beiden Komiker in einer ganz privaten Situation zu sehen, sie scheinen in einem gemütlichen Restaurant zu sitzen und mit einem Gläschen Likör über die alten Zeiten zu plauschen. Glücklich strahlen die Stars in die Kamera, scheinen tiefenentspannt zu sein. Vor ihnen steht eine überdimensional große Flasche Likör.

Das Foto der beiden Freunde kommentiert Hallervorden mit den Worten: „Drei Flaschen unter sich.“ Seine verschmitzte und humorvolle Art scheint der Schauspieler auch nach all den Jahren nicht verloren zu haben. Auf dem Foto markiert er Freund Otto Waalkes, der auch mit stolzen 75 Jahren noch ein Instagram-Profil mit 480.000 Followern pflegt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fans von Waalkes und Hallervorden sind ganz außer sich, schließlich sehen sie zwei ihrer Kindheitshelden selten gemeinsam auf einem Foto. Ein treuer Fan der Fernsehstars kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ihr wart meine Kindheit, Jugend und mit 56 immer noch in liebevoller Erinnerung und Freude, euch hier im Doppelpack zu sehen!“ Auch ein weiterer Follower kann sein Glück kaum fassen und schreibt: „Da haben sich genau die beiden Richtigen getroffen. Meine zwei Lieblings-Comedians. Was wäre ich heute ohne Euch? Vermutlich ein Spießbürger! Spaß bei Seite, ihr Beide seid und bleibt die Helden meiner Jugend.“ Über so viel Zuspruch werden sich die Fernsehstars sicherlich freuen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Um Otto Waalkes und Dieter Hallervorden wird es auch in Zukunft garantiert nicht ruhig werden. Trotz ihres stolzen Alters werden die Kindheitshelden sicherlich noch den ein oder anderen Fernsehauftritt umsetzen.