Oscars 2022: Ohrfeigen-Drama um Hollywood-Star Will Smith – dieses Detail sorgt für Diskussionen

Will Smith holte wegen eines Scherzes auf Kosten seiner Ehefrau Jada Pinkett Smith bei den Oscars 2022 zum Gegenschlag gegen Komiker Chris Rock aus und verpasste ihm mitten auf der Bühne eine heftige Ohrfeige.

Kurz darauf wurde Will Smith als bester Schauspieler mit seinem ersten Oscar ausgezeichnet. Ganz ohne Konsequenzen soll sein Auftritt bei den Oscars 2022 allerdings nicht bleiben. Ganz im Gegenteil, wie am Mittwoch (30. März) bekannt wurde, hat die Academy ein Disziplinarverfahren gegen den Schauspieler eingeleitet.

Oscars 2022: Will Smith drohen harte Konsequenz nach Ohrfeige gegen Komiker Chris Rock

Zur Erinnerung, Chris Rock hatte bei seiner Laudatio gegen Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith ausgeteilt und über die Haare der Schauspielerin gewitzelt – zu viel für Will Smith, denn Jada Pinkett Smith hat eine Krankheit und leidet unter Haarausfall.

Anschließend kam heraus: Chris Rocks Auftritt bei den Oscars 2022 lief ganz anders ab, als zunächst im Skript festgehalten – der Witz war eine spontane Idee des Komikers. Jetzt sind noch einmal neue Details zu dem Abend ans Licht gekommen.

Oscars 2022: Die wichtigsten Gewinner hier im Überblick

Bestes Drehbuch für „Belfast“

Beste weibliche Hauptrolle Jessica Chastain

Bester internationaler Film für „Drive my Car“ aus Japan

Beste Kamera für „Dune“

Bester Ton für „Dune“

Oscars 2022: Will Smith soll Aufforderung der Academy missachtet haben

Mit seiner öffentlichen Klatsche hatte Will Smith gegen den Verhaltenskodex der Veranstaltung verstoßen, wie „Variety“ berichtet. Jetzt droht dem Schauspieler sogar der Ausschluss aus dem Filmverband.

Will Smith sorgte bei den Oscars 2022 mit einer Ohrfeige für Aufsehen. Anschließend wurde kam ein unschönes Detail ans Licht. Foto: IMAGO / ZUMA Press

Bei seiner Dankesrede für den Preis als bester Schauspieler brach Will Smith zwar in Tränen aus, doch trotz großer Emotionen sollte der Hollywoodstar noch am gleichen Abend die Konsequenzen zu spüren bekommen. Informationen der Academy zufolge soll Will Smith aufgefordert worden sein, die Veranstaltung zu verlassen. Dem widersetzte sich der Schauspieler angeblich und blieb.

