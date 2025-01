Bittere Oscar-Entscheidung getroffen – Waldbrände in Los Angeles lassen keine Wahl

In Kalifornien spielen sich derzeit dramatische Szenen ab: Waldbrände wüten in der Region und zwingen Tausende Menschen dazu, ihre Häuser zu verlassen. Selbst die Oscar-Nominierungen können diesem Inferno nicht trotzen. Eigentlich hätten sich Filmfans weltweit am 17. Januar über die offiziellen Nominierungen freuen dürfen.

Doch die Realität sieht anders aus: Statt rotem Teppich folgt nun die nächste traurige Nachricht.

Oscars müssen Rückschlag hinnehmen

Wie das Magazin „Variety“ berichtete, verschob sich die Deadline für das Oscar-Voting bereits um zwei Tage – und das war erst der Anfang. Nun rückt die Verkündung der Nominierungen erneut nach hinten. Statt Preisverleihungen lautet das Motto derzeit: „Safety first.“

Die neue Deadline für die Nominierungen ist jetzt der 23. Januar. Ein harter Schlag für Filmfans, aber auch ein notwendiger Schritt. „Wir möchten unser tiefstes Mitgefühl an diejenigen, die von den vernichtenden Feuern in Südkalifornien betroffen sind, aussprechen“, erklärte Bill Kramer, CEO der Academy Awards, in einer E-Mail.

„So viele Mitglieder und Kollegen der Branche leben und arbeiten in der Region in und um Los Angeles, und wir denken an euch.“

Oscars: Filmbranche zittert weiter

Die Waldbrände haben nicht nur zahlreiche Bewohner Los Angeles zur Evakuierung gezwungen, sondern auch die Filmszene ins Chaos gestürzt. Studios, Produktionsfirmen und Promis kämpfen mit den Folgen der Naturkatastrophe. Dabei sind die Oscars das Highlight der Branche, der Höhepunkt des Jahres.

Bereits letzte Woche war der ursprüngliche Verkündigungstermin vom 17. Januar auf den 19. Februar verschoben worden. Doch auch dieser Termin konnte nicht gehalten werden. Nun heißt es also: Noch länger zittern, wer dieses Jahr um die heiß begehrte goldene Statue kämpfen darf.

Die Filmbranche, die uns Jahr für Jahr mit Katastrophenfilmen über Flammeninfernos und Naturkatastrophen unterhält, steckt nun selbst mittendrin. Doch während in Blockbustern der Held am Ende den Tag rettet, bleibt in der Realität nur die Hoffnung, dass die Lage bald unter Kontrolle ist. Bis dahin ist klar: Hollywood zeigt Solidarität.