Meghan Markle geht schmerzhaften Schritt: Sie musste es tun

Es ist eine Katastrophe von unglaublichem Ausmaß. Die Brände in Kalifornien haben bereits Hunderte Häuser zerstört, mindestens 24 Menschen haben bislang ihr Leben im Flammenmeer verloren. Und es scheint noch kein Ende in Sicht. Noch bis Mitte der Woche rechnen Experten mit starken Winden, sie könnten die riesigen Feuerwalzen weiter anfachen.

Es ist eine Naturkatastrophe, die niemanden kalt lässt, die das Leben der Betroffenen komplett auf den Kopf gestellt hat. Es ist eine Tragödie, während derer es schwerfällt, sich auf schöne Dinge zu konzentrieren. Das wissen auch Meghan Markle und Netflix.

Meghan Markle geht wichtigen Schritt

Und so trafen die Frau von Prinz Harry und der Streaming-Gigant die Entscheidung, den geplanten Start von Meghans neuer Serie „With Love, Meghan“ zu verschieben. Eigentlich sollte sie schon am 15. Januar starten. Nun jedoch, so heißt es auf der offiziellen Netflix-Seite, werde man die ersten Folgen der Reihe im März zeigen.

Von Netflix heißt es dazu: „Auf Wunsch von Meghan, Herzogin von Sussex, und mit der vollen Unterstützung von Netflix wurde die Veröffentlichung der Show – eine herzliche Hommage an die Schönheit Südkaliforniens – aufgrund der anhaltenden Verwüstungen durch die Waldbrände in Los Angeles von ihrem zuvor angekündigten Premierentermin im Januar auf den 4. März verschoben.“

„Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar“

Und auch Meghan selbst zeigt sich tief betroffen. „Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verschiebung des Starts unterstützt haben, da wir uns auf die Bedürfnisse derjenigen konzentrieren, die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind“, so die Herzogin von Sussex.

In der Serie verbindet Meghan praktische Anleitungen und offene Gespräche mit Freunden. Dabei soll es um Essen, aber auch die Arbeit im Garten gehen. In jeder Episode sollen prominente Gäste zu Wort kommen. Unter anderem dabei: Roy Choi, Mindy Kaling oder Alice Waters.