Trauer um Lalo Schifrin – „Mission: Impossible“-Komponist wurde 93 Jahre alt

Die Musikwelt verliert eine Legende: Lalo Schifrin ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Der argentinische Komponist erlangte Weltruhm mit der „Mission: Impossible“-Melodie. Er glaubte, dass Jazz und Klassik keine Gegensätze seien – diese Haltung prägte sein gesamtes Werk.

Laut „Variety“ starb Lalo Schifrin an den Folgen einer Lungenentzündung. Sohn Ryan Schifrin bestätigte den friedlichen Tod seines Vaters gegenüber „Deadline.“ Schifrin verband Jazz, Rock und klassische Musik zu einem eigenständigen Stil, der ihn zum Meister der Filmmusik machte.

Lalo Schifrin im Alter von 93 Jahren verstorben

Der 1932 in Buenos Aires geborene Künstler komponierte zeitlose Soundtracks. Sein „Mission: Impossible“-Thema im 5/4-Takt sicherte ihm zwei Grammy Awards und weltweiten Ruhm. Die Melodie lebt bis heute in den Tom-Cruise-Verfilmungen weiter und wird untrennbar mit Lalo Schifrin verbunden.

Schon früh zeigte Lalo Schifrin großes musikalisches Talent. Am Pariser Konservatorium formte sich seine Überzeugung, dass Musik keine Grenzen kennt. 1958 zog er in die USA und arbeitete mit Jazz-Ikone Dizzy Gillespie – ein Wendepunkt in seiner Karriere.

Wie Lalo Schifrin Hollywood eroberte

Ab 1963 komponierte Schifrin für Hollywood. Nach seinem Durchbruch mit dem Film „Les Félins“ folgten Hits wie „Bullitt“, „Dirty Harry“ und „Der Unbeugsame.“ Auch Serien wie „Starsky & Hutch“ tragen seine unverkennbare Handschrift.

Trotz sechs Oscar-Nominierungen erhielt Lalo Schifrin erst 2018 den Ehren-Oscar. Clint Eastwood, langjähriger Wegbegleiter, würdigte ihn für seinen „einzigartigen musikalischen Stil.“ Acht Filme hat Schifrin für Eastwood vertont – eine echte Zusammenarbeit zweier Künstler.

Lalo Schifrin bleibt unvergessen. Er hinterlässt seine Ehefrau Donna, drei Kinder und vier Enkel. Doch vor allem lebt er in seiner Musik weiter. Lalo Schifrin hat Generationen geprägt.

