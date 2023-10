Oliver Pocher meldet sich bei seinen Fans – „Muss nie wieder arbeiten“

Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn – Comedy-Star Oliver Pocher spaltet die Gemüter. Aus der Fernsehlandschaft Deutschlands ist der Entertainer nicht mehr wegzudenken, die Liste seiner Fernsehauftritte ist endlos lang. Die Parodie von Schlagersänger Michael Wender und seiner Partnerin Laura Müller zu Zeiten der Corona-Pandemie brachten dem Moderator eine noch größere Reichweite ein.

Zuletzt machte Oliver Pocher mit der Trennung von Ehefrau Amira Pocher Schlagzeilen, die das Paar in ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers hier“ bekannt gaben (mehr dazu hier). Danach wurde es zunächst still auf dem Instagram-Profil des immerzu lauten Entertainers. Nun meldet sich Pocher von einem anderen Kontinent zurück und versetzt seine Fans in Aufruhr.

Oliver Pocher auf Abwegen

Oliver Pocher scheint nach dem ganzen Wirbel um seine Trennung eine kleine Auszeit gebraucht zu haben. Der Komiker hat Deutschland verlassen und macht momentan im bunten Las Vegas Urlaub. Zuletzt postete der 45-Jährige Aufnahmen eines Konzertes der Band U2, die im „The Sphere“ ein Konzert spielten. Nur kurze Zeit später versucht Pocher sein Glück in einer für Las Vegas typischen Spielhalle. Der Fernsehstar gewinnt, um 10 Dollar reicher ist er nun, und schreibt: „Der Beweis! Glück im Spiel…“ Pocher spielt auf das bekannte Sprichwort: „Glück im Spiel, Pech in der Liebe“ an, welches in seinem Fall wohl haargenau zutrifft.

In der nächsten Instagram-Story teilt Oliver Pocher ein Foto des Gewinnscheins mit seinen 1,6 Millionen Followern. Dazu schreibt der Komiker: „Ich muss nie wieder arbeiten!“ So ganz ernst meint der Entertainer diese Aussage wohl nicht. Einen kleinen Seitenhieb gegen Moderatorin Sylvie Meis kann sich Pocher jedoch nicht verkneifen. Zuvor postete er einen Artikel über Meis angeblich vermögenden neuen Lover. Pocher witzelt über seinen Las-Vegas-Gewinn: „Und bin auch für Sylvie Meis interessant!“

Die Fans von Oliver Pocher können sich sicherlich auf weitere unterhaltsame Posts von der Las-Vegas-Reise des Entertainers freuen. Einen Plan gegen den Liebeskummer scheint der Komiker allemal in Petto zu haben.