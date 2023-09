Pink muss Konzert absagen – Fans in Sorge

Seit mehreren Jahrzehnten begeistert Pink ihre Fans auf der ganzen Welt. Der Popstar mit der rockigen Stimme war erst im Sommer 2023 in Deutschland und heizte Besuchern im Olympiastadion in Berlin ein und hatte eine zauberhafte Überraschung parat. Nun musste die Sängerin jedoch überraschend eine Hiobsbotschaft verkünden.

Am Freitag (29. September) sagte Pink nämlich kurzfristig ein Konzert ab. Fast bis kurz vor Beginn zögerte die 44-Jährige, doch ihre Gesundheit ließ einen Auftritt nicht zu.

Pink sagt Konzert in Dallas kurzfristig ab

Auch einer Powerfrau wie Pink gehen mal die Kräfte aus. Nun bremst eine Krankheit die Sängerin aus. Wie sie am Freitagabend auf ihrem Instagram-Profil mitteilte, leidet sie an einer Entzündung der Nasennebenhöhlen. An Singen oder gar an ihre artistischen Einlagen am Trapez, wie es die Fans gewohnt sind, ist in diesem gesundheitlichen Zustand nicht zu denken. Das geplante Konzert in Dallas musste sie deshalb absagen.

„Ich bin so enttäuscht. Ihr wisst, ich tu alles in meiner Macht Stehende, um keine Show zu verpassen. Ich werde die heutige Show auf den 26. November in Arlington verschieben“, erklärt sich der Superstars und hofft auf das Verständnis ihrer Fans.

Und weiter: „Ich hoffe, euch da zu sehen. Und nochmal: Es tut mir so leid, wenn dadurch Unannehmlichkeiten entstanden sind. Es ist niemals meine Absicht. Ich schicke euch Liebe.“ Die Tickets bleiben also gültig. Und Liebe bekommt Pink auch umgehend zurück. „Es ist hart, die gesamte Musikbranche auf dem Rücken zu tragen. Ruhe dich aus und fühle dich bald besser“ oder „Deine Gesundheit steht an erster Stelle. Werde gesund und ruhe dich aus“, heißt es in den Kommentaren.