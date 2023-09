Helene Fischer witzelt auf Konzert in Köln – „Hab auch erst mit 12 angefangen“

Helene Fischer spulte nach ihrer kleinen verletzungsbedingten Auszeit letztlich ein unglaubliches Pensum ab: sieben Konzerte in neun Tagen. Am Freitag und Samstag (1. und 2. September) war die Schlagerkönigin in Köln zu Besuch. Dabei begeisterte die Sängerin nicht nur mit ihrem Gesang.

+++ Helene Fischer mit bitterer Zukunftsprognose – diese Nachricht dürfte Fans nicht gefallen +++

Auch für ein kleines Pläuschchen mit den Fans nahm sich Helene Fischer immer mal wieder Zeit. Dabei bewies die 39-Jährige durchaus Humor, wie eine Aufnahme vom Konzert nun zeigt.

+++ RTL Zwei stellt „Love Island“-Teilnehmer vor – und muss direkt einschreiten +++

Helene Fischer bringt Fans DAMIT zum Lachen

Die erste Reihe direkt an der Bühne ist oftmals heiß begehrt und der exklusive Blick auf das große Idol spiegelt sich meist in den kostspieligen Ticketpreisen wieder. Doch in Köln hat sich das Geld für einige Fans offenbar doppelt gelohnt.

+++ Michael Wendler äußert Bedenken über Laura – „Der Altersunterschied war schon enorm“ +++

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn wie Aufnahmen eine Fangruppe auf Instagram zeigen, ließ sich Helene Fischer zu einer kleinen Aktion hinreißen. In der Lanxess-Arena stößt die 39-Jährige in dem Video mit einem Fan an. Zu trinken gibt es einen kleinen Vodka, doch ganz leer trinkt die gebürtige Russin den Kurzen nicht. „Den Rest hebe ich mir noch für nach der Show auf. Nicht dass das hier gleich eine ganz wilde Show wird“, scherzt sie.

Noch mehr News rund um Helene Fischer:

Dann hat die frischgebackene Mutter noch einen wichtigen Rat für ihre minderjährigen Fans. „Bitte liebe Kinder, nicht so früh nachmachen. Ihr dürft ja irgendwann, aber lasst euch damit noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch erst mit 12 angefangen“, witzelt Helene Fischer weiter. Das Publikum hat den Witz verstanden und bricht in Gelächter aus.