Oliver Pocher: Häme nach Trennung – „Wer im Glaushaus sitzt“

Es war keine große Überraschung mehr, kam dann aber doch unerwartet. Viel war bereits spekuliert worden über die Beziehung von Komiker Oliver Pocher und seiner Frau Amira. Nun herrscht traurige Gewissheit. Wie das Paar in ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers hier“ bekannt gab, gehe man fortan getrennte Wege.

„Es wird ja mal Zeit, die Leute aufzuklären. Weil ja spekuliert wird oder auch nicht spekuliert wird. Aber wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können. Und … wir sind getrennt. Das war’s“, hieß es von Amira Pocher. „Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden“, ergänzte Oliver Pocher daraufhin. Und stellte klar: „Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen.“

Oliver Pocher kassiert Seitenhieb von Patrick Romer

Während wohl ein Großteil der Fans die Trennung des einstigen Traumpaares als enttäuschend empfinden, gibt es auch Menschen, die dem Beziehungsende mit Häme begegnen.

„Bauer sucht Frau“-Landwirt Patrick Romer beispielsweise. Der teilte eine alte Story von Oliver Pocher in dem der sich über die Trennung von Romer und seiner Ex Antonia Hemmer mit den Worten „Ich dachte, es hält für immer“ ausließ.

Dazu schrieb Romer: „Wenn sich einer mit ‚für immer‘ auskennt, dann Oliver Pocher. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.“ Dazu teilte der „Bauer sucht Frau“-Star noch die Beziehungshistorie des Komikers, während im Hintergrund Kay Ones Song „Ich brech die Herzen“ läuft.

Während sich Oliver Pocher nach der Trennungsverkündung noch nicht wieder auf Social-Media zurückgemeldet hat, teilte Amira in ihrer Instagramstory ein kurzes Video, in dem Autor Mark Manson nach seinem liebsten Zitat gefragt wird. Dessen Antwort: Du wirst aufhören, dich darüber zu sorgen, was andere über dich denken, wenn du merkst, wie selten sie das tun.“