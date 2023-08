Amira Pocher: Deutliche Worte – „Kein Drama und Theater“

War sie anfangs „nur“ die Frau von Oliver Pocher, ist Amira Pocher mittlerweile längst zu einer festen Größe in der deutschen TV-Landschaft herangewachsen. Nicht nur, dass die 30-Jährige 2022 an der 15. Staffel „Let’s Dance“ teilnahm … Amira moderiert seit 2022 auch das Vox-Magazin „Prominent“ und seit kurzem auch die Datingshow „My Mom, your Dad“ auf Vox.

Das Konzept der Dating-Show ist dabei so einfach wie genial. Kinder können ihre Single-Elternteile bei Vox anmelden. Auf der Trauminsel Kreta bekommen insgesamt 12 Single-Mütter und -Väter die Chance, unter den anderen Teilnehmern, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Spannend: Sie wissen nicht, dass ihre Kinder sie beobachten, und sogar Einfluss auf das Geschehen nehmen können. Es ist eine Show, die bei den Fans von Amira Pocher scheinbar extrem gut ankommt.

Amira Pocher erhält viel Zuspruch

In ihrer Instagram-Story teilte Amira einige Reaktionen von Zuschauerinnen und Zuschauern. „Dieses Format ist echt eine so tolle Abwechslung zu den ‚üblichen‘ Dating-Shows. Richtig erfrischend, reife Menschen beim Kennenlernen zu beobachten. So viel tiefgründiger und schöner“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Dieses Format ist so überraschend schön. Erwachsene Menschen, die sich kennenlernen, kein Drama und Theater. Einfach sehr authentisch und schön anzusehen.“

Acht Folgen der Dating-Show zeigt Vox in der ersten Staffel. Los ging es bereits am 15. August. Die 90 Minuten langen Folgen zeigt der Sender jeweils dienstags um 20.15 Uhr. Bei RTL Plus ist die aktuelle Folge schon eine Woche vorher abrufbar.

Mehr Nachrichten:

Weniger Glück hat dagegen Oliver Pocher. Der 45-Jährige wandte sich diese Woche mit traurigen Nachrichten an seine Fans. Es ging um seine Sendung „Papa und Pocher auf Reisen. Die beliebte Sendung muss aufgrund einer Erkrankung seines Vaters leider enden. Was geschehen ist, liest du hier.