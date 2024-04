„First Dates“-Kandidat stellt irre Forderung – „Da bin ich sofort raus“

Bereits seit dem Jahr 2018 unterstützt Fernsehkoch Roland Trettl Singles mit seiner Kuppelshow „First Dates“ bei der Suche nach der wahren Liebe. Im eigens für die Sendung erschaffenen Restaurant treffen zwei Kandidatin bei einem Blind Date aufeinander und entscheiden im Anschluss darüber, ob sie sich noch ein zweites Mal sehen wollen.

Die VOX-Zuschauer können die neuen Folgen der beliebten Dating-Show meist kaum erwarten. Doch das neuste Date im „First Dates“-Studio sorgt bei den Fans der Kennenlernshow nun für Aufregung.

Die Single-Kandidaten Swen und Johanna haben ihre große Liebe bisher noch nicht gefunden. Mit der Teilnahme an „First Dates“ soll sich das nun jedoch ändern, die Teilnehmer starten hoffnungsvoll in das erste gemeinsame Kennenlernen. Nachdem das Date entspannt verlief, bringt der Kellner dann die Rechnung an den Tisch. Doch mit Swens Reaktion auf das kleine Stück Papier hätte Johanna sicherlich nicht gerechnet.

„First Dates“-Kandidat Swen berichtet seiner Dating-Partnerin: „Ich finde es wichtig, dass auch mal die Frau mitmacht. Also dass die Frau auch mal einlädt, dass es mal einen anderen Reiz gibt. Also da würde ich mich freuen, wenn du mich einlädst. Oder wir zahlen gemeinsam oder ich zahle. Also das ist deine Entscheidung.“ Johanna fängt an zu lachen und entgegnet: „Ich hasse die Frage am Schluss. Oder diesen Moment.“

Swen antwortet daraufhin: „Weil ich habe mir da schon Gedanken gemacht und ich sehe dass immer die Männer einladen, die Frauen sind dann immer happy. Aber das ist so Klischee-mäßig. Da bin ich komplett raus. Also wie du möchtest, ich kann auch zahlen.“ Johanna entscheidet sich schlussendlich dafür, dass die Rechnung des Abendessens fair geteilt wird.

Geteilte Meinung bei den Fans

Das ungewöhnliche Gespräch zwischen den „First Dates“-Kandidaten sorgt auch bei den Zuschauern für Aufsehen. Die Meinungen der Fans sind gespalten, wie die Kommentarspalte des Sendungsausschnitts zeigt.

„Männer der alten Schule sind leider nur noch selten zu finden. Sehr schade.“

„Ich finde selber zahlen nicht schlimm. Eher, wie er es sagt, beziehungsweise rüberbringt.“

„Also ich finde die Ansprache an sich nicht verkehrt. Aber es kommt leider unangenehm rüber.“

„Frauen schreien immer laut nach Gleichberechtigung, aber wenn es um Geld geht, soll der Mann doch bitte von der alten Schule sein.“

„Bei so einem Typ von Mann Beine in die Hand nehmen und schnell weg laufen, sowas geht doch mal gar nicht!“

Die Vorstellungen von einem ersten Date gehen wohl auch bei den Fans von „First Dates“ weit auseinander.

Schlussendlich hat es bei Swen und Johanna wohl nicht gefunkt und die beiden Singles müssen weiterhin nach der wahren Liebe Ausschau halten.