RTL: „Bachelorette“ Stella Stegmann macht klare Ansage – „Mit Dating-Formaten bin ich durch“

Es war eine der überraschendsten Neuigkeiten des Jahres. RTL hat sich in diesem Jahr für eine große Neuerung entschieden und die erste bisexuelle Staffel der Dating-Show „Die Bachelorette“ produziert. Stella Stegmann, bekannt aus „Too Hot to Handle Germany“, datet im Rahmen der Show sowohl Männer als auch Frauen.

Gezeigt wird die aktuelle Staffel zwar nur bei RTL+, die Kuppel-Show schlug jedoch trotzdem große Wellen. Neben kritischen Stimmen, die in den Sozialen Netzwerken laut wurden, befürworteten viele Zuschauer das weitergedachte Format. Im Interview mit dieser Redaktion verrät „Bachelorette“-Star Stella nun, weshalb die RTL-Show ihr vorerst letztes Dating-Format gewesen sein soll.

„Bachelorette“ Stella Stegmann hat Großes vor

Sechs Folgen der „Bachelorette“ sind mittlerweile bei RTL+ verfügbar und Stella Stegmann scheint bereits in den ersten Wochen viele Sympathiepunkte gesammelt zu haben. Souverän führt die 27-Jährige durch die Staffel und begegnet den Kandidaten und Kandidatinnen mit einer Menge Empathie. Nachdem die Single-Männer den ersten Schreck über ihre weibliche Konkurrenz überwunden haben, freunden sich die Teilnehmer langsam untereinander an.

Das diesjährige Finale wird erst am 4. November ausgestrahlt werden, im Interview mit dieser Redaktion ist sich Stella jedoch bereits einer Sache sicher. Die Influencerin bekräftigt: „Also ich glaube mit Dating-Formaten bin ich erstmal durch.“ Diese Entscheidung begründet der RTL-Star wie folgt: „Ich möchte nach der ‚Bachelorette‘ meinen Ruf nicht kaputt machen, indem ich in ein Trash-Format gehe. Für mich ist die ‚Bachelorette‘ nicht wirklich ein Trash-Format, sondern ein sehr schönes und smartes Format.“ Im Fernsehen möchte Stella in Zukunft aber trotzdem stattfinden.

Da Stella selbst als Pole-Tänzerin aktiv ist, würde sich eine Teilnahme an „Let’s Dance“ natürlich anbieten. Die „Bachelorette“ bekräftigt: „Das wäre natürlich super cool. Aber ich glaube das wollen auch ganz, ganz viele machen. Und es gibt ganz viele interessante Menschen da draußen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber es ist trotzdem sehr schwierig da reinzukommen.“ Falls dieser Traum in absehbarer Zeit nicht in Erfüllung geht, hat die Influencerin einen Plan B.

Stella berichtet: „Ich würde mich auch gerne in anderen Bereichen ausprobieren. Zum Beispiel auch so Quiz- oder Sport-Challenges fände ich richtig cool. Eine Sendung, in der man auch mal andere Seiten von sich zeigen und sich selbst challengen kann, das fände ich sehr cool.“ Ob die diesjährige „Bachelorette“ also bald in einem Format wie „Schlag den Star“ zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.

Für wen sich Stella am Ende der Staffel entscheiden wird, können Zuschauer jeden Montag bei RTL+ mitverfolgen.