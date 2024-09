„Die Bachelorette“: Kandidaten werden deutlich – „Auf und Ab der Gefühle“

In der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ geht es um die ganz großen Gefühle. In diesem Jahr kämpfen erstmal Männer und Frauen um das Herz von Stella Stegmann. Das Zusammenleben der Kandidaten kann dabei gerne auch mal anstrengend werden (hier mehr dazu).

Doch nicht nur die Situation zwischen den Teilnehmern von „Die Bachelorette“ ist hin und wieder angespannt. In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion verraten einige Kandidaten, welche ihre größten Herausforderungen während der Dreharbeiten waren.

Über Wochen hocken die Singles aufeinander und warten darauf, endlich Zweisamkeit mit Stella zu genießen. Das kann einem schonmal an die Substanz gehen. Doch was ist die größte Schwierigkeit während der Dreharbeiten? Kandidatin Akosua hat da eine eindeutige Antwort: „Die größte Herausforderung ist es, mit der Ungewissheit umzugehen, was als Nächstes passiert.“

+++ RTL: „Bachelorette“ Stella Stegmann macht klare Ansage – „Mit Dating-Formaten bin ich durch“ +++

Auch Jan hatte es in der Villa nicht immer leicht, wie er beschreibt: „Im Normalfall ist das Kennenlernen definitiv einfacher. Oder einfacher zu verarbeiten. Hier in der Villa bekommst du aus erster Hand mit, wem sich Stella nähert oder wem sie ihr Interesse zeigt. Das sorgt für ein Auf und Ab der Gefühle und verunsichert dich teilweise so sehr, dass du das Ganze hinterfragst. Vielleicht zieh ich mir hier auch teilweise eine Schutzmauer hoch, damit sie mich nicht enttäuschen kann.“

„Es war herausfordernd“

Eine weitere Schwierigkeit war der fehlende Kontakt nach Hause. Vor allem Leila hat nach eigenen Angaben daran zu knabbern. „Es war herausfordernd, all die Erfahrungen, Emotionen und Eindrücke nicht mit Freunden von zu Hause besprechen zu können. Man kam manchmal gar nicht damit hinterher, alles zu verarbeiten – deswegen war es auch ganz gut, keine Ablenkung durch soziale Medien etc. zu haben“, so die Hamburgerin.

+++ „Bachelorette“ Stella Stegmann spricht über Horror-Date – „Respektlos, intolerant, diskriminierend“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das Format läuft seit dem 26. August 2024. Die neuen Folgen von „Die Bachelorette“ gibt es jeden Montag in der Mediathek bei RTL+.