„Bachelorette“ Stella Stegmann spricht über Horror-Date – „Respektlos, intolerant, diskriminierend“

Die aktuelle Staffel der RTL-Show „Die Bachelorette“ hat es in sich. Stella Stegmann ist die erste bisexuelle „Bachelorette“ Deutschlands und datet im Rahmen der Show sowohl Männer als auch Frauen. Nachdem die männlichen Kandidaten sich an ihre weibliche Konkurrenz gewöhnt hatten, ging der Kampf um die letzte Rose so richtig los.

Stella macht bereits in den ersten Folgen der neuen Staffel deutlich, dass sie sich eine empathische und aufgeklärte Person an ihrer Seite wünscht. Sechs Folgen der Dating-Show sind bereits online und bisher tanzte noch keins der Dates aus der Reihe. Im Interview mit dieser Redaktion verriet die „Bachelorette“ nun, wie ihr absolutes Horror-Date aussehen würde.

DAS würde für die „Bachelorette“ gar nicht gehen

Obwohl Stella Stegmann bereits an der Dating-Show „Too Hot to Handle Germany“ teilgenommen hat, stellte sie ihre Rolle als „Bachelorette“ vor neue Herausforderungen. Besonders die Entscheidungen am Ende jeder Folge fielen der Influencerin schwer. Im Interview mit dieser Redaktion gesteht Stella: „Es ist es halt super schwierig, Menschen zu enttäuschen. Ich bin ein Mensch, der sehr empathisch ist. Es war schon nicht ohne, als es sich dem Ende zugeneigt hat. In Richtung des Finales kommen dann natürlich auch noch mal mehr Gefühle ins Spiel und da ist es dann nicht so easy.“

Erschwerend kommt hinzu, dass die gemeinsame Zeit der Kandidaten mit der „Bachelorette“ begrenzt ist. Trotzdem hat die Influencerin festgestellt: „Ich fand es interessant zu sehen, was die Kandidaten und Kandidatinnen für Aussagen in den Interviews getroffen haben. Da dachte ich dann so ‚Okay, das hätte ich gar nicht so gedacht‘. Weil die sich bei mir mit ihren Ansichten natürlich sehr zurückgehalten haben.“ Doch ein paar Dinge würde Stella auf einem Date absolut nicht hinnehmen können.

Die „Bachelorette“ berichtet im Interview, was für sie beim Daten gar nicht gehen würde: „Auf jeden Fall wenn ich merke, dass die Person super respektlos, intolerant oder diskriminierend anderen gegenüber ist. Wenn ich dann noch erfahren würde, dass es ein AfD-Wähler ist, dann wäre ich auch raus.“

Ebenfalls ein No-Go wäre für die Influencerin, „wenn man merkt, dass es charakterlich und von den Ansichten her gar nicht passt. Ich glaube, das ist dann der größte Horror, den ich mir vorstellen kann.“ Solch eine Erfahrung musste Stella im Kontext der Dreharbeiten aber glücklicherweise nicht machen.

Ob „Bachelorette“ Stella ihre große Liebe tatsächlich vor laufenden Kameras finden wird, können Zuschauer jeden Montag bei RTL+ mitverfolgen.