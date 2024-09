„Die Bachelorette“: Zoff hinter den Kulissen? Kandidaten packen aus

Die diesjährige Staffel von „Die Bachelorette“ ist voll mit Überraschungen. Stella Stegemann ist die erste deutsche Rosendame, die sowohl Männer als auch Frauen in der Reality-TV-Sendung datet.

Somit prallen im Zusammenleben in der Villa zwei Welten aufeinander. Kann das auf Dauer gut gehen? In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion verraten einige „Die Bachelorette“-Kandidaten, wie es hinter den Kulissen so aussah.

„Die Bachelorette“: Kandidatinnen plaudern aus dem Nähkästchen

In den ersten Folgen von „Die Bachelorette“ kam es stellenweise schon zu Streitereien zwischen einzelnen Kandidaten. Wir erinnern uns an die Diskussion zwischen Aysun und Bennett oder den Aufreger von Ferry. Doch ist Streit in der Villa an der Tagesordnung? Wie sah es stimmungstechnisch hinter den Kulissen aus?

+++ RTL enthüllt pikanten Spoiler bei „Die Bachelorette“ – „Haben miteinander geschlafen“ +++

Kandidatin Akosua hat da eine klare Antwort: „Hinter den Kulissen entsteht eine spannende Dynamik, zwischen entspanntem Austausch und echtem Zusammenhalt. Daraus haben sich überraschende Verbindungen entwickelt.“

Leila beschreibt die Dynamik unter den Kandidaten so: „Bis auf ein paar Ausnahmen sind die meisten miteinander klargekommen. Aber man muss schon sagen, dass da zum Teil Welten aufeinandergeprallt sind und ich extrem viel Zeit mit Menschen verbracht habe, mit denen ich im echten Leben keine Zeit verbracht hätte.“ Wie sehen die Männer das Ganze?

„Viele verschiedene Charaktere“

Kandidat Erik scheint sich mit fast allen gut verstanden zu haben. „Ich komme mit allen Kandidaten sehr gut klar und die meisten sind mir echt ans Herz gewachsen. Nur mit Musty werde ich nicht warm, der ist meiner Meinung nach nicht authentisch und cringe“, so der Berliner.

+++ Ex-„Bachelorette“ hatte Todesangst – sie meldet sich aus dem Krankenhaus +++

Jan wiederum beschreibt die Situation wie folgt: „Viele verschiedene Charaktere heißt auch immer, dass es verschiedene Meinungen und Ansichten gibt. Ich habe bemerkt, dass sich oftmals schon zusammengerissen wird, weil eben Kameras dabei sind, aber unterm Strich ist die Stimmung gut. Den einen mag man weniger, den anderen aber umso mehr.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das Format läuft seit dem 26. August 2024. Die neuen Folgen von „Die Bachelorette“ gibt es jeden Montag in der Mediathek bei RTL+.