RTL enthüllt pikanten Spoiler bei „Die Bachelorette“ – „Haben miteinander geschlafen“

Endlich ist es soweit! Am 26. August startet die neue Staffel von „Die Bachelorette“ mit Reality-Sternchen Stella Stegmann. Doch Achtung, diese Staffel verspricht mehr Dramatik und Emotionen als je zuvor!

Zum ersten Mal öffnet die Traumvilla in Thailand nicht nur für männliche Verehrer ihre Türen. Stella, die sich als pansexuell identifiziert, verteilt ihre begehrten Rosen auch an weibliche Kandidaten. Eine Premiere, die nicht nur für frischen Wind sorgt, sondern auch für ordentlich Spannung im Rennen um ihr Herz. Dabei veröffentlich RTL nun endlich den langersehnten Trailer…

„Die Bachelorette“: Die Gemüter kochen hoch

Ein erster Trailer lässt bereits die Fetzen fliegen! Während Stella betont: „Diesmal geht es wirklich um mich, dass ich mich hier verlieben möchte“, bahnen sich hinter den Kulissen bereits die ersten Konflikte an. Die Kandidaten, die anfänglich voller Vorfreude sind, geraten schnell in hitzige Auseinandersetzungen. Die Stimmung in der Villa ist geladen, und es wird klar: Diese Staffel wird nichts für schwache Nerven.

Doch nicht nur Drama und Tränen stehen auf dem Programm. Auch die romantischen Momente kommen nicht zu kurz. Kuscheln und Küsse hinter verschlossenen Türen sorgen für knisternde Spannung. „Ja, ich habe mit ihm geschlafen“, ist ein Satz, der neugierig macht – doch wer ist der Glückliche? Das bleibt vorerst ein Geheimnis.

Am Ende wird es spannend: Zwei Kandidaten scheinen Stella besonders ins Herz geschlossen zu haben, doch die entscheidende Frage bleibt – für wen wird sie sich entscheiden, wenn nur eine Rose übrig ist?

„Die Bachelorette“ verspricht leidenschaftliche Nächte, hitzige Diskussionen und eine emotionale Achterbahnfahrt.